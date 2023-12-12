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「台灣人為何不去中國玩？」原因掀萬人熱議　大陸人也認同

▲▼人潮,中國,大陸,旅遊。（圖／CFP）

▲為何台灣人不常去中國旅遊？PTT網友答案在微博引發熱議。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

疫情解封後，旅遊產業復甦，台灣也颳起一陣旅日潮。有網友好奇，明明中國大陸距離比較近，為何年輕人都不去對岸旅遊了？貼文曝光後，台灣網友分析了各種原因，但幾乎沒什麼人提到「兩岸政治緊張」，讓微博網友看了很意外，轉貼後獲得不少大陸人認同。

一名微博網友10日發文指出，他在台灣PTT上看到有人討論「為什麼大家（年輕人）都不去對岸玩／旅遊了？」當下第一直覺反應是「兩岸政治緊張」，沒想到台灣年輕人回答讓他大感意外，因此留下深刻印象。

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原PO指出，台灣年輕人回答最多的是「什麼都要綁定大陸手機門號」、「電子支付不能用，太不方便了」，還有「又沒有免簽（需要辦臺胞證）」、「住旅館麻煩（有限制與各種登記）」。

另外，在手機使用方面，還有台灣年輕人抱怨「要另外裝APP（如叫車、外賣）」、「沒有Google地圖可用」、「通訊APP不能用」，甚至有到過中國大陸的人認為「著名景區都是坑（張家界、雲南）」。

原PO表示，台灣年輕人提到兩岸關係的數量很少，幾乎可以忽略不計，更沒有人提到民間的不友善，「第一名就是與手機號綁定相關的各種服務或限制。」

許多大陸網友看完備感認同，「其實不只台灣，外國旅遊減少也是這些主要原因」、「大陸的旅行體驗確實不太行。可惜了大好河山」、「人民間的不友善，基本上都是集中在網路上。實際見面了，多數人還是很友善的，不管哪邊」、「真的覺得國台辦應該把這個事想辦法解決了」、「比起台灣，大陸門票太貴了」、「我也覺得不方便，而且個人資訊暴露太多了」、「這邊的年輕人也覺得麻煩」。

還有大陸網友坦言，「其實不只針對台灣，是對大陸以外其他地方人平等的麻煩。所有的東西都是實名制，然後直接電話一鍵授權，一通百通，所以對大陸人就像呼吸一樣方便。但也是因為實名制，對外來人員非常不方便」、「這裡面有一個對比的問題，如果去其他地區比來大陸方便，那為啥非要來大陸不可呢？不必要反思，但你出門旅遊選擇目的地時也一樣會用腳投票。」

儘管有少數大陸網友不以為然，留言批評「說明台灣那邊無論是教育還是輿論引導都很成功，年輕人連手幾綁定都覺得自由受到限制」、「台灣不遺餘力的抹黑大陸，這種回饋怎麼會是客觀的？感覺台灣人關注的都是細枝末節的小恩小惠的東西，抓不住重點」、「都是藉口罷了，綁定手機10分鐘不行，半小時總行吧！」

對此，原PO也分別回應「你是沒有體會過這裡面的困難，非大陸居民的綁定，比你想的麻煩」、「這就是現實問題的討論，對他們來說，無需上綱到政治層面」、「在綁定手機之前，要做多少事？不懂就少發言」。

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