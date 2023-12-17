嘉義市代疑受陸招待！組團赴溫州旅遊　嘉檢聲押2人遭駁回

▲嘉義地方法院今駁回檢方羈押聲請 。（資料照／記者翁伊森翻攝）



文／中央社

嘉義縣林姓市民代表、邱姓前市民代表涉嫌10月間招攬他人赴中國旅遊，檢警調懷疑涉違反總統副總統選罷法等罪嫌送辦並聲押，嘉義地院認2人罪證不足，今天裁定駁回。

嘉義檢警調日前接獲檢舉，林姓市代、邱姓前市代涉嫌以文化交流表演名義，疑接受中國浙江省的台商委託，邀請多名嘉義縣鄉親於10月間前往浙江溫州地區旅遊，行程約6天5夜，團費新台幣1萬餘元。

檢方於15日指揮警調帶回邱男到案說明，並於昨天指揮調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑警大隊，兵分多路執行搜索，並約談近20名前往中國旅遊的民眾到案，也帶回負責招攬的林姓市代，全案朝違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪嫌偵辦。

嘉義地檢署昨天複訊後，除了將邱男、林姓市代依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押外，其餘10餘名中國旅遊民眾均請回。 嘉義地方法院今天表示，邱男、林姓市代均否認犯行，且其他團員均無1人提到有中國官方或具有官方色彩的人出現在現場，也無證據顯示有中國官方或官方色彩的人提及關於政治、選舉事情，或者要求、指示支持特定政治人物的相關內容。

嘉義地院指出，參與溫州行程團員均有出錢及支付保險，至於針對一般行程正常團費支出是多少、滲透方資助多少等相關要件，檢方均未作任何說明及舉證，加上，也無任何證據指邱男、林姓市代曾以此等招待旅遊名義，要求團員為一定投票權的行使或不行使，因此，均難以認為有羈押原因，裁定駁回。