賴稱「任期僅8年」不知新興核能何時問世　柯文哲：你10年後再選好了

▲柯文哲26日出席第二場政見發表會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

第二場總統政見發表會於26日下午登場，民眾黨總統候選人柯文哲隔空向民進黨總統候選人賴清德提出「2025非核家園」問題，質疑沒有長期規劃；而賴清德則說，自己任期只有8年，不知新興核能何時能問世。對此，柯文哲事後回擊，賴清德此說法是「誤導」，不然10年後再來選總統就好了。

柯文哲26日下午出席第二場政見發表會，會後接受媒體訪問。針對賴清德在政見會上稱，自己兩任才8年，新興核能技術何時成熟、問世還不清楚，是考量任期8年，非指規劃只限8年？柯文哲直言，那一樣是誤導，不然賴清德10年後再來選總統就好，「我們現在要解決未來幾年的問題」。

柯文哲於政見發表會第三輪發言時，談及經濟、核能政策議題，柯文哲表示，他的態度是再生能源應當穩健發展，而不是先決定2025非核家園、要把核電停掉，然後轉過頭要求再生能源的風電、光電要快速強迫發展起來，也因為這樣衍生很多弊端，所以主張核二、核三延役，核四儘速體檢再決定下一步。

柯文哲指出，目前2050淨零碳排的目標下，COP28有22個國家發表以2020為標準的話，到2050希望核電增加3倍，「因此我們還是要以一個務實的態度面對核能，不要用非核家園當作意識形態來操作」。柯文哲也提問賴清德，「你真的堅持2025非核家園？我現在就告訴你，你堅持的話票就跑掉一大半，而且是企業界的」。

柯文哲說，賴在5月的時候提出核能機組要維持可緊急使用的狀態，以備不時之需，請問核電可以說關就關說開就開嗎？你自己講還是智庫專家講？你不知道核電一般是用在穩定的基礎發電嗎？不是隨開隨便用的。10月在記者會上說，不是要競選10年甚至更久的總統來迴避這問題，代表你沒有長期規劃，只想炒短線，這樣怎麼選總統？

對於柯文哲的質疑，賴清德於第三輪發言時回應，自己兩任才8年，新興核能技術何時成熟、問世還不清楚，「必須考量我的任期只有8年，不是說我的規劃只限8年，希望柯文哲不要誤會。」