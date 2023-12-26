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「關鍵在柯文哲的小草革命！」　數據專家分析2024選情發展2路線

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黎榮章以賴清德、侯友宜、柯文哲的網路聲量分析2024總統大選發展趨勢。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選進入倒數階段，目前各家民調皆顯示民進黨「賴蕭配」領先、國民黨「侯康配」緊追、民眾黨「柯盈配」居末。但Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章25日就在臉書以網路聲量分析，目前為止還不能斷言誰會勝選，選情可能的發展有兩種路線，一是朝向藍綠對決，二是維持三強鼎立，關鍵就在民眾黨總統候選人柯文哲的「小草革命」是否成功。

黎榮章指出，觀察總統大選聲量趨勢顯示，位居第一的賴蕭配，網路聲量近來居高不下，並不是好消息，因為大量聚焦在民進黨總統候選人賴清德的老家違建，雖然不少評論認為新北市到處都是古早的既存違建，並不是什麼新鮮事，但經過選舉操作之下，已經成了重大的危機事件，大數據觀察重點是「賴皮寮」這個新名詞，已經在網路上大量出現並透過多樣創意版本在流傳。

至於位居第二的侯康配，黎榮章表示，透過媒體民調操作、傳播相當成功，鴻海創辦人郭台銘退選，又再順利擺脫柯文哲，宣稱已經「追二趕一」的侯康配，看似勢如破竹，不過從網路數據上看，成功之路還是籠罩著陰影。他點出，關鍵指標是網路聲量始終起不來，尤其是針對年輕人提出的大撒幣政策之後，也僅有小幅度上升，最主要的原因就在主帥本身缺乏魅力，說話空洞，缺少被傳播的內涵和動力。

針對暫居第三的柯盈配，黎榮章分析，經過藍白合破局之戰後，中間曾經過一個星期的低迷，令支持者不知所措，不過近日推動的「小草革命」運動，似乎又抓對了節拍，慢慢把支持者的熱情找了回來。他發現，從最近兩周的造勢活動可以明顯看到，線上線下的互動傳播動能，再度展開，展現在網路聲量和好感度上，逐漸拉開和對手的差距。

黎榮章坦言，到今天為止，都還不能斷言哪組候選人一定會當選，也難斷言哪組人一定會落選，硬要做個判斷，他認為可能的發展有兩條路線。

其一是朝向藍綠對決的老路，黎榮章指出，當第三名已經明顯無望問鼎大位時，支持者只好改變立場在第一、第二名之間做選擇，這個時候就要做一些判斷。他解釋，位居第三的柯盈配是否到了不可為的地步，如果是，再判斷柯粉比較多是淺綠還是淺藍；最後還要判斷，柯粉是討厭民進黨的傲慢不認錯多，還是討厭國民黨的老邁、親中路線的多，「被討厭多者敗，被討厭少者勝。」

再者是維持三強分爭天下的局勢，黎榮章表示，多份民調數據顯示，民眾希望政黨輪替的比例居高不下，表示民眾對執政確實有很多的不滿意，但另一個民調結果也顯示，年輕人對國民黨的立場多不表認同，在這個民心思變的大環境下為第三勢力提供了旺盛的材火。

黎榮章認為，這個戰局假設是否成立，觀察指標在於位居第一的賴蕭配支持度是否持續下降，侯康配是否鎖在35%之下的天花板無力突破，以及柯盈配在未來的幾天內支持度是否持續回升。

黎榮章強調，以近日三方勢力發展看，大勢從藍綠對決的局又再次擺回三強鼎立的形勢，柯文哲這一波的小草革命能不能成功，就看最後20天的變化，而變化隨時會發生。

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