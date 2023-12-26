「遺憾賴清德抹黑抹紅」　侯友宜：人生目標就是團結台灣

▲2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

第二場總統電視政見發表會26日登場，國民黨總統候選人侯友宜在會後首訪時針對民進黨總統候選人賴清德表示，賴清德花了一半的時間在抹黑抹紅，「這是我最不能接受的」，因為他一輩子做公務人員，就是效忠國家、為人民服務。 「我是一個台灣的小孩，從鄉下吃著台灣米，喝著台灣水，我的人生只有一個目標，就是要團結所有的台灣」。

侯友宜說，今天他在第2場政見發表會上，特別就3個部分提出他的願景，包括治安問題、農業發展問題、婦幼婦女問題，這3個議題其實也是台灣人們最關心的議題，尤其治安是他的專業，大家期待有一個社會安定人民安心的一個治安環境。至於農業，需要更多的人來照顧農業，扶助農業，在產業的生態生活跟生產方面，能夠提升農業的發展。



針對最後婦女權益的問題，侯友宜說，如何讓大家在照顧上，他們能夠敢生敢養？他提出比較完整的一個政策，對婦女的保障、對幼兒的照顧，希望把它照顧好。



接著，侯友宜說，今天他是第2發言，但很遺憾的，在第3輪發言的過程當中，賴清德花了一半的時間操作了抹黑跟抹紅，「這是我最不能接受的」，因為他一輩子做公務人員，就是效忠國家、為人民服務。 「我是一個臺灣的小孩，從鄉下吃著臺灣米，喝著臺灣水，我的人生只有一個目標，就是要團結所有的台灣」。

侯友宜說，台灣最不擔心的是外力欺負，最擔心的是臺灣人自己不團結，所以他在選舉的過程中，都對事不對人、就事論事，不需要用栽贓、抹黑、抹紅的方式來選舉，更不需要用意識形態來操控。他兩次選新北市市長，都用政績來說服人民，但這次看到賴清德說了這麼多事情都不是事實。



侯友宜表示，「這一次的總統選舉，要像彩虹之美一樣，不分你我、不分族群，更不分顏色，能夠把我們臺灣人通通團結在一起，共融共生共好，我們才可以向前走」。 就像前2天他去佛光山，他們教他一個手勢，就是喜樂的手勢，他要告訴大家這個手勢代表「你好、我好、大家都好」。希望臺灣人用你好、我好、大家都好團結在一起，選舉才會穩定。

侯友宜喊話，選舉最後的結果是團結臺灣，面對兩岸、面對國際形勢，走出臺灣中間的路線，自信自立自強的路線，他們一定贏。要用這樣的氣魄和這樣的決心，包容所有的一切，他們才會贏回臺灣，走出臺灣人自己的路。

