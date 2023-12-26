談2025非核家園！　柯文哲批賴清德「禁不起科學考驗」：明顯誤導全民

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席第二場政見發表會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

第二場總統政見發表會於今（26）日下午登場，民眾黨總統候選人柯文哲一改首場僅闡述政見的風格，略有增加一些批評民進黨的言論；針對覺得自己與2位對手表現如何？柯文哲表示，對於2025非核家園議題，民進黨總統候選人賴清德的回答很明顯在誤導全國民眾，而國民黨總統候選人侯友宜則是在卡人家。

柯文哲26日結束第二場政見發表會後受訪，被問到此次發表會多數闡述政見，但多了一些攻擊藍綠策略，自評自己與對手表現如何？柯文哲表示，大家在這次總算回到政見闡述，不像第一場都在罵來罵去，對台灣未來也沒好處。

柯文哲提及，其實自己也沒罵他們，只是很明白地詢問2025非核家園，不過他發現民進黨總統候選人賴清德的回答是在誤導，賴說核電廠時間到了，才把它停掉，「問題是核電廠是可以延役的，今天是因為民進黨不延役，核電廠才停掉，所以這條我覺得剛才賴清德是禁不起科學上的考驗，他是很明顯在誤導全國民眾。」

至於國民黨總統候選人侯友宜，柯文哲說，侯說因為台電水土保持做不好，所以不發建照，「是指控台電的工程能力很差？還是怎樣？其實大家心知肚明，這個就是卡人家。」

另外，針對賴清德第一輪發言，花了5分鐘在討論環島心得，包括榮幸跟大家拼圖和唱歌？柯文哲直言，「我也覺得很奇怪，這是政見發表會，你談旅遊心得幹什麼？」