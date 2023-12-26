第二次政見會柯開砲了　侯罵完不忘端牛肉、賴火力留在最後

▲第16任第二次總統政見會。（圖／中選會提供）

記者皮心瑀／台北報導

第16任第二次總統政見發表會26日登場，三組候選人再度交鋒。相較於第一次，民眾黨柯文哲這回做為首位發言者，攻擊力道明顯加大，談到電力問題時更痛批藍綠；而國民黨侯友宜這次砲火依舊猛烈，但也並重政見論述，共三輪10分鐘的發言，都花約5分鐘的時間點出對手問題，剩下5分鐘提出自己的解方；至於民進黨賴清德，一出場打溫情牌，在最後一輪時則火力全開，還花極大篇幅批評國民黨所帶來的禍害。

此次政見會全程共100分鐘，分為三輪發言，每輪每人皆有10分鐘可發表政見，而發言順序則為柯文哲、侯友宜、賴清德。

上回政見會藍綠砲火猛烈，但柯文哲未加入其中，著重政見論述，不過這次柯文哲做出了些微調整，第一輪發言時以教育作為主軸，便批評民進黨的108課綱、卡管案、論文抄襲案，並質疑賴清德私立大學補助政策、還有2030雙語的欠缺規劃。

不只攻擊民進黨，當談到能源問題時，柯文哲一邊打賴一邊打侯，先是質疑清德賴迴避核能問題，沒有長期規劃只想炒短線，這樣怎麼選總統？又指侯友宜做為新北市長卡關核一、核二的乾式貯存槽，導致反應爐中用過的燃料棒無法取出，才會現現在的僵局，難道這就是你的「侯侯做代誌」嗎？

侯友宜方面，在整場政見會上從三大議題出發，包括治安、農業發展、婦幼權益，並以此為基準，點出執政的民進黨的不足，或回應對手的批評後，再拋出自己的政見，這兩部分所分配的時間都約為5分鐘，攻擊與政見論述並重。

賴清德這回首輪發言大打溫情牌，花了許多時間說明自己這陣子環島拼字的意義，之後陸續談了許多政見，到了最後一輪則砲火全開，除了一一回擊柯侯所質疑的核電等議題，更針對國民黨猛攻，點出國民黨為台灣帶來的禍害，現在的國民黨不知如何落實蔣經國路線，在經濟上還要重啟服貿，蔣經國說沒有台灣問題只有中國問題，但每次中國對台灣威脅時，馬英九為首的國民黨人就不斷批判政府挑釁中國，「請全台灣民眾評評理，國民黨對得起蔣經國跟台灣人民嗎？」

面對賴清德重砲抨擊，侯友宜在會後首訪時回應，賴清德花了一半的時間在抹黑抹紅，「這是我最不能接受的」，因為他一輩子做公務人員，就是效忠國家、為人民服務。 「我是一個台灣的小孩，從鄉下吃著臺灣米，喝著臺灣水，我的人生只有一個目標，就是要團結所有的台灣」。