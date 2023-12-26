第四季新車安全評等出爐！NISSAN KICKS奪五星　TOYOTA YARIS三星

▲交通部公共運輸及監理司長林福山主持新車安全評等公佈記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(26日)公布第四季2車型新車安全評等結果，NISSAN KICKS奪五顆星評等，TOYOTA YARIS獲得三顆星評等。

交通部今公布台灣新車安全評等(TNCAP)第四批二車型評等結果，其中NISSAN KICKS獲得五顆星評等。交通部指出，NISSAN KICKS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星。

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▲▼交通部公布第四季新車安全評等結果，NISSAN KICKS奪五星，TOYOTA YARIS獲三星。（圖／交通部）

另外TOYOTA YARIS獲得三顆星評等，交通部說明，TOYOTA YARIS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護76%、兒童保護31%、行人保護59%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS車型整體星級評等為三顆星。

台灣新車評等第一季已於今年3月30日發布，TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲5顆星評等；今年6月29日公布第二季評等車款，TOYOTA COROLLA ALTIS獲五顆星評等，HONDA CR-V得三顆星評等。第三批二車型評等，由FORD KUGA獲三顆星評等，FORD FOCUS奪五顆星評等。第四批今公佈，NISSAN KICKS獲得五顆星評等，TOYOTA YARIS獲得三顆星評等。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今年開始執行新車評等，共完成8型，行政院也已經核定113年到117年第二期計畫，除每年受測車輛繼續執行，規章和檢測能量也將持續精進，國內規章TNCAP1.0版後，下一型到中期執行TNCAP2.0版，結束前會建議國內TNCAP3.0版規章調整和新增建置。

林福山指出，除政府執行車輛撞擊測試和評等外，目前國內也有車廠開始探詢自費測試評鑑，未來國內發展慢慢朝向讓業者自主送車做評等，希望業者把自己好的車輛產品在市場銷售時，充分揭露讓民眾知悉，評等機制推出後，國內車輛品質會越來越好。

交通部說明，我國自去(111)年建立完成台灣新車安全評等制度，迄今已公布四次8車型TNCAP評等結果，帶動提升國內車輛安全性能水平，未來TNCAP將持續執行，預計明(113)年3月底會繼續公布2車型，包括LEXUS NX及HONDA FIT的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀安全參考依據，並滾動檢討制度規章及作業流程，讓TNCAP制度接軌國際且更臻完善，達永續發展目標。