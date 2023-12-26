　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「米其林三星」飛機餐上菜！長榮航空推新菜單　台灣手搖飲也登機

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

▲長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相，米其林入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光設計「薑蔥白靈菇燴龍蝦」等套餐。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

「米其林」新菜單登機，明(2024)年元旦起，長榮攜手世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首推「長榮限定冠軍荔香草莓麵包」、引進長榮空廚2023台北國際牛肉麵節獲最牛嚴選的「星空傳說-牛三寶麵」，機上手搖系列飲品也全新登場，並由米其林等名廚設計新一季菜單。

長榮航空推出機上新菜單，包括長榮空廚獲「2023臺北國際牛肉麵節」最牛嚴選Top10的「星空傳說牛三寶麵」，將出現台北直飛歐洲航線的皇璽桂冠艙菜單外，世界烘焙冠軍王鵬傑經典作品「冠軍荔香草莓」曾數度在國際奪獎，王鵬傑也為長榮航空特製「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」，明年1月1日起，台北出發長程直飛航線皇璽桂冠艙都能吃到冠軍麵包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮也邀王鵬傑監製台北出發全航線皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙數款機上麵包，包含高纖雜糧麵包、法式長棍麵包、番茄佛卡夏、洋蔥巧巴達以及伯爵柳橙茶香麵包等。

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

▲長榮攜手世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首推「長榮限定冠軍荔香草莓麵包」。（圖／長榮航空）

此外，長榮航空也攜手米其林三星殊榮的餐廳主廚中村 元計、中餐廚界教父黃清標、甜點藝術家平塚牧人及与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光等名廚，設計新一季機上菜單。

連續4年獲米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙設計套餐盛宴，包括「南瓜圓手凍陳酒鮑魚烏魚子蛋皮卷」、主菜「薑蔥白靈菇燴龍蝦」、蔬食「金湯瑤柱碧綠瓜環」、主食「蟹肉鮑汁燴飯」，搭配粵式傳統甜點「銀耳紅棗蓮子湯」。台北飛往洛杉磯(BR12)豪華經濟艙與經濟艙也推出米其林級饗宴。許文光為豪華經濟艙設計主菜「頭抽蝦籽香蔥麵」、經濟艙旅客可品嘗「廣式臘味蔭油炒飯」。

長榮航空與來自京都連續蟬聯13年米其林三星殊榮的餐廳主廚中村 元計合作，月月推出新的主菜，包括1月「鮭魚柚庵杉板燒蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮豆腐飛龍頭」， 3月「鯖魚味噌煮小松菜半月蘿蔔」，米其林三星菜單將出現台北飛往大阪、東京(BR198)、巴黎、慕尼黑、舊金山(BR28)的皇璽桂冠艙/桂冠艙。

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

中餐廚界教父黃清標則設計「譚府貴妃牛腩拌芝麻麵」、「譚府竹笙金華鮑湯」，提供台北飛往洛杉磯(BR06)、舊金山(BR08)及新加坡(BR215)皇璽桂冠艙旅客。甜點藝術家平塚牧人則設計「干貝魚子醬檸檬塔」，提供給台北飛往洛杉磯(BR16)、西雅圖(BR26)、休士頓和米蘭皇璽桂冠艙旅客。台北飛往洛杉磯(BR16)、休士頓和溫哥華皇璽桂冠艙則推出「焙茶蒙布朗」甜點。

明(2024)年1月起，長榮航空將台灣著名的手搖飲品也將登機，台北出發的長程皇璽桂冠艙，將可享用「百香晶椰鮮果茶」。

▼長榮航空明年新一季菜單也出現台灣著名手搖飲品。（圖／長榮航空）

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

ET快訊
Joeman被來賓嗆呼麻！　尷尬反應全播出
快訊／失蹤官兵妻錄音檔曝！「老公該回來了，外面很冷」
弟弟性侵姊姊！　連外甥女都下手
快訊／警查販毒案　抓到自己人
LIVE／國三生遭割頸恐成植物人！家屬發聲　立委候選人是性騷
起薪32K！　台電招考1103名新血
人妻半年沒啪啪　體檢「通知1問題」綠炸
再1年就退休！賴清德前導警官疑天冷猝死　2子繼承衣缽
和岳父吵架！　出氣把41天小兒子摔死
華中橋死亡車禍！　騎士遭2車輾爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

閨蜜包3000元　她嘆「比同事還小包」！一票見細節：妳已經賺到

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

國道今年撞出53起死亡車禍　25%「未繫安全帶」奪命

交往3年！女友拒過夜「媽會說不行」　過來人秒懂：不是你不好

星宇航空明年3月底開航台中-澳門　「機票6516元↑」今起開搶　

沒帶現金也行！高鐵車上補票、推車販售　即起開放信用卡付款

去日本玩　背「後背包」踩雷1點惹人怨！全場點頭：很困擾

「米其林三星」飛機餐上菜！長榮航空推新菜單　台灣手搖飲也登機

今年空品略差於去年！環境部：中南部降雨量較少「8年改善逾3成」

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

閨蜜包3000元　她嘆「比同事還小包」！一票見細節：妳已經賺到

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

國道今年撞出53起死亡車禍　25%「未繫安全帶」奪命

交往3年！女友拒過夜「媽會說不行」　過來人秒懂：不是你不好

星宇航空明年3月底開航台中-澳門　「機票6516元↑」今起開搶　

沒帶現金也行！高鐵車上補票、推車販售　即起開放信用卡付款

去日本玩　背「後背包」踩雷1點惹人怨！全場點頭：很困擾

「米其林三星」飛機餐上菜！長榮航空推新菜單　台灣手搖飲也登機

今年空品略差於去年！環境部：中南部降雨量較少「8年改善逾3成」

限時3天！「第2人只要1元」暢玩樂園　壽星直接免費

閨蜜包3000元　她嘆「比同事還小包」！一票見細節：妳已經賺到

LE SSERAFIM真的要來了！首登《紅白》金采源興奮喊話...預告超炸舞台

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

總統政見會再登場！警犬Apple、首領出動巡查　牠上班偷皺眉萌爆

和緯黃昏市場「紅線違停一整排」民質疑擺爛　台南警：取締1809件

大仁國中校犬「超仁」聖誕夜離世　校方悲慟證實：牠去當小天使了

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

巴西辣模「上空全裸」甩奶遛狗！　下秒遭警上銬逮捕

生活熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

3對生肖夫妻「絕配」！　遇到就原地結婚

「12生肖」2024運勢曝！第1名財運、貴人雙旺

遭割頸國三生仍未脫險　校長：盼各界集氣「今啟動輔導諮商」

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

回溫了！明起「雨區逐擴全台」　跨年元旦降溫「挑戰冷氣團」

2024年「超強運四生肖」旺到爆！

即／氣象署深夜低溫特報　13縣市恐跌破10度

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

更多熱門

相關新聞

馬士基復航紅海其他航商不跟進　長榮、陽明漲逾3％

馬士基復航紅海其他航商不跟進　長榮、陽明漲逾3％

紅海危機持續，全球海運巨頭馬士基日前宣布，在美國等國家組成的「繁榮衛士行動」之下可保護航行安全，因此恢復紅海通行業務，但其他航商均不跟進，海運運價仍持續上揚，貨櫃三雄今股價翻紅，長榮（2603）、陽明（2609）早盤漲逾3％。

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

A系列新機！三星A15、A25 5G正式登場

A系列新機！三星A15、A25 5G正式登場

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

關鍵字：

長榮長榮航空米其林三星飛機餐名廚手搖飲

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面