「米其林三星」飛機餐上菜！長榮航空推新菜單　台灣手搖飲也登機

▲長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相，米其林入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光設計「薑蔥白靈菇燴龍蝦」等套餐。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

「米其林」新菜單登機，明(2024)年元旦起，長榮攜手世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首推「長榮限定冠軍荔香草莓麵包」、引進長榮空廚2023台北國際牛肉麵節獲最牛嚴選的「星空傳說-牛三寶麵」，機上手搖系列飲品也全新登場，並由米其林等名廚設計新一季菜單。

長榮航空推出機上新菜單，包括長榮空廚獲「2023臺北國際牛肉麵節」最牛嚴選Top10的「星空傳說牛三寶麵」，將出現台北直飛歐洲航線的皇璽桂冠艙菜單外，世界烘焙冠軍王鵬傑經典作品「冠軍荔香草莓」曾數度在國際奪獎，王鵬傑也為長榮航空特製「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」，明年1月1日起，台北出發長程直飛航線皇璽桂冠艙都能吃到冠軍麵包。

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長榮也邀王鵬傑監製台北出發全航線皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙數款機上麵包，包含高纖雜糧麵包、法式長棍麵包、番茄佛卡夏、洋蔥巧巴達以及伯爵柳橙茶香麵包等。

▲長榮攜手世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首推「長榮限定冠軍荔香草莓麵包」。（圖／長榮航空）

此外，長榮航空也攜手米其林三星殊榮的餐廳主廚中村 元計、中餐廚界教父黃清標、甜點藝術家平塚牧人及与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光等名廚，設計新一季機上菜單。

連續4年獲米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙設計套餐盛宴，包括「南瓜圓手凍陳酒鮑魚烏魚子蛋皮卷」、主菜「薑蔥白靈菇燴龍蝦」、蔬食「金湯瑤柱碧綠瓜環」、主食「蟹肉鮑汁燴飯」，搭配粵式傳統甜點「銀耳紅棗蓮子湯」。台北飛往洛杉磯(BR12)豪華經濟艙與經濟艙也推出米其林級饗宴。許文光為豪華經濟艙設計主菜「頭抽蝦籽香蔥麵」、經濟艙旅客可品嘗「廣式臘味蔭油炒飯」。

長榮航空與來自京都連續蟬聯13年米其林三星殊榮的餐廳主廚中村 元計合作，月月推出新的主菜，包括1月「鮭魚柚庵杉板燒蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮豆腐飛龍頭」， 3月「鯖魚味噌煮小松菜半月蘿蔔」，米其林三星菜單將出現台北飛往大阪、東京(BR198)、巴黎、慕尼黑、舊金山(BR28)的皇璽桂冠艙/桂冠艙。

▲▼長榮航空明年新一季米其林機上餐亮相。（圖／長榮航空）

中餐廚界教父黃清標則設計「譚府貴妃牛腩拌芝麻麵」、「譚府竹笙金華鮑湯」，提供台北飛往洛杉磯(BR06)、舊金山(BR08)及新加坡(BR215)皇璽桂冠艙旅客。甜點藝術家平塚牧人則設計「干貝魚子醬檸檬塔」，提供給台北飛往洛杉磯(BR16)、西雅圖(BR26)、休士頓和米蘭皇璽桂冠艙旅客。台北飛往洛杉磯(BR16)、休士頓和溫哥華皇璽桂冠艙則推出「焙茶蒙布朗」甜點。

明(2024)年1月起，長榮航空將台灣著名的手搖飲品也將登機，台北出發的長程皇璽桂冠艙，將可享用「百香晶椰鮮果茶」。

▼長榮航空明年新一季菜單也出現台灣著名手搖飲品。（圖／長榮航空）