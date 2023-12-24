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獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

▲▼公路局研發瀝青磚自動產製機、車載式可精準控制銑刨尺寸路面挖掘裝置，修補1個直徑40公分、深5公分瀝青磚僅約7分鐘，耐用度超過3年。（圖／公路局）

▲公路局研發瀝青磚自動產製機、車載式可精準控制銑刨尺寸路面挖掘裝置，不但取得國內專利，也是全球首創工法。（圖／公路局）

記者李姿慧／台北報導

台灣多雨高溫，影響道路坑洞修補耐久性，短時間內容易重複損壞，頻繁修補影響交通，為解決該問題，公路局研發瀝青磚自動產製機、車載式可精準控制銑刨尺寸路面挖掘裝置，分別在今年8月和10月取得專利，全球首創，修補1個直徑40公分、深5公分瀝青磚僅約7分鐘，耐用度超過3年以上，為以往9倍。

公路局管轄道路約5500多公里，由於台灣天候多雨高溫，早期道路坑洞修補較難管控品質及耐久性，常溫瀝青混凝土修補坑洞材料常常因為溫度及夯實能量不足，短時間內容易重複損壞；也容易因修補鋪面施工時間長，影響民眾通行和交通，產生民怨。

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為用路人行車安全，並強化道路鋪面安全、品質及數位化管理，公路局工程材料技術所研究坑洞快速修補，研發機械、設備與改良材料工法，除2016年及2017年已取得「瀝青磚之產製方法」及「瀝青磚之安裝工法」等2專利，為全球首創新工法，解決精簡人力、施工時間、壓實度不足及坑洞修補品質不佳等問題。

2021年5月也取得「瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法」專利，今年8月瀝青磚自動產製機再拿下國內新型專利、今年10月車載式可精準控制銑刨尺寸路面挖掘裝置也取得新型專利，皆是世界首創工法。

▲▼公路局研發瀝青磚自動產製機、車載式可精準控制銑刨尺寸路面挖掘裝置，修補1個直徑40公分、深5公分瀝青磚僅約7分鐘，耐用度超過3年。（圖／公路局）

▲瀝青磚自動產製機可事先精準製作好需要尺寸的瀝青磚，不受外面多雨高溫影響品質。（圖／公路局）

公路局工程材料技術所所長王韻瑾表示，瀝青磚自動產製機製作過程全部自動化，單一鍵即可製作瀝青磚，達到高品質瀝青磚，且其耐久性也提高，節省人力與時間，且事先在室內製作，不受多雨高溫影響，更解決提升壓實度不足問題，過往常溫瀝青混凝土耐久性為4個月，而瀝青磚卻超過3年以上。

王韻瑾說明，車載式可精準控制銑刨修補1個直徑40公分、深度5公分瀝青磚，僅約7分鐘，快速並提高作業人員的安全性，降低養護經費，且減噪及降低環境污染，現地可以精簡人力及施工時間，耐久度提升，也強化坑洞修補品質。

▲▼公路局研發瀝青磚自動產製機、車載式可精準控制銑刨尺寸路面挖掘裝置，修補1個直徑40公分、深5公分瀝青磚僅約7分鐘，耐用度超過3年。（圖／公路局）

▲將事先做好的瀝青磚直接補入坑洞，修補1個直徑40公分、深5公分瀝青磚僅約7分鐘，耐用度超過3年。（圖／公路局）

該全球首創的工法也帶來驚人的效益，王韻瑾指出，瀝青磚修補僅需要1次，常溫瀝青混凝土至少需修補5次，瀝青磚修補每次496.5元，但常溫瀝青混凝土需要2612.5元，是瀝青磚的5.26倍；瀝青磚碳排放量為1.87kgCO2e，而常溫瀝青混凝土碳排放量相當於瀝青磚碳排放量的5倍；因提高維持鋪面品質，增加耐久性，提升行車安全，也降低了國賠案件。

王韻瑾指出，公路局除在2018年起使用瀝青磚外，也致力推廣至其他地方政府單位使用，台灣各個道路相關單位已經相繼使用中，如基隆市政府，提升路面坑洞修補效率及安全性，專利取得後也提供全台道路機關無償使用與技術轉移，如台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、南投縣等，免費提供使用於道路工程養護作業，期能共同提升鋪面服務品質。

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