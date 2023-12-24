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侯友宜批民進黨卡中部捷運　交部舉11案澄清：推動建設不分藍綠

▲侯友宜中台灣造勢（圖／記者白珈陽攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜在中台灣造勢。（圖／記者白珈陽攝）

記者李姿慧／台北報導

「侯康後援總會」今(24日)在台中登場，國民黨總統候選人侯友宜致詞時痛批，許多建設卡在中央，無論地方首長怎麼拜託，「只差沒有跪下」，民進黨不要就是不要。對此，交通部列舉11案建設澄清，中央推動地方建設絕對不分藍綠，交通部支持中部地區交通建設，持續與地方共同努力爭取相關計畫順利核定推動。

侯友宜今在中台灣誓師大會上痛批政府卡中部建設，侯友宜說，民進黨執政下，補助分藍綠，對不同縣市人民大小眼，許多建設都卡在中央，無論地方首長怎麼拜託，「只差沒有跪下」，但民進黨不要就是不要。

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對此，交通部澄清表示，蔡總統上任後8年來，於台中、彰化及南投持續推動辦理「國道4號台中環線豐原潭子段計畫」、「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫(台鐵田中支線)」、「集集支線基礎設施改善計畫」、「國道1號台中路段增設系統交流道銜接台74線」、「東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程」、「台74線草湖交流道」、「台74線(26k~30k)增設六順橋南入匝道」、「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」及「台61線中彰大橋改善工程」等多項鐵公路交通建設。

交通部強調，政府8年來也核定台中市政府提出之「台中捷運藍線」與「台中捷運綠線延伸線」之可行性研究。

外界關切「台中捷運藍線」與「台中捷運綠線延伸線」綜合規劃目前之辦理情形，交通部表示，「台中捷運綠線延伸線」部分，行政院長陳建仁已表示支持台中捷運綠線北延大坑、南延彰化一案，所持的立場是附條件一次核定；至於「台中捷運藍線」規劃案所涉及的經費增加分擔方式、台灣大道於施工期間可能衍生的交通衝擊，及台鐵沙鹿站與捷運共構等問題，也將請台中市政府儘速提出相關說明，以加速審核作業。

交通部強調，中央推動地方建設絕對不分藍綠，交通建設為地方發展關鍵，交通部將持續與地方共同努力，爭取相關計畫順利核定推動。

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