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三星新年推CP值新機　A15、A25 5G正式登台

▲Galaxy A25 5G共推出藏藍黑、幻光黃、琉璃藍三款顏色。（圖／三星）

▲Galaxy A25 5G共推出藏藍黑、幻光黃、琉璃藍三款顏色。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

新年禮物來了！三星的A系列手機一直是CP值高的選項，今日三星宣布推出兩款全新機型Galaxy A15、A25 5G，集結3+1鏡頭、6.5吋大螢幕及5,000mAh大電量等特色。預計將於1月2日正式開賣。

三星表示，親民價格即可體驗Galaxy創新的A系列長期深受青睞，觀察台灣智慧型手機市場，A系列為台灣Android系列智慧型手機銷售常勝軍，如今年3月底甫上市的Galaxy A54 5G便蟬聯8個月Android機型銷售冠軍。

A15、A25 5G搭載5,000萬超高畫素主鏡頭，及超廣角與微距鏡頭的強大3鏡頭組合，輕而易舉捕捉每一個精彩瞬間。不論日常記錄壯麗風景、運用超廣角拍攝好友出遊大合照、或微距攝影捕捉餐點細膩質感。

而A25 5G相機主鏡頭進一步具備OIS光學防手震，夜拍、錄影更清晰穩定；並支援物件橡皮擦功能，誤入畫面的路人及惱人的陰影、反光，都能輕鬆去除，攝影作品更完美。前鏡頭則搭載1300萬畫素，可透過內建人像模式、美肌模式與多種濾鏡，輕鬆拍出唯美景深，打造上鏡自拍。

手機除了是通訊工具，更是生活娛樂不可或缺的夥伴。A15、A25 5G分別搭載90Hz螢幕更新率以及120Hz畫面更新率，搭配6.5吋全螢幕，營造十足沉浸感，同時減少藍光及降低疲累感。

此外，配備5,000mAh實用大電量，同步支援25W超快速充電，不僅確保手機隨時待命，更能在短時間充分備戰，跟厚重行動電源說再見。

Galaxy A25 5G推出藏藍黑、幻光黃、琉璃藍3款顏色，搭配6GB+128GB、8GB+128GB兩款容量選擇，建議售價分別為10,490、11,490元；Galaxy A15 5G則有藏藍黑、幻光黃、穹天藍3款顏色，與4GB+128GB、6GB+128GB兩款版本，建議售價分別為7,490元、8,490元。兩款手機預計2024年1月2日起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

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