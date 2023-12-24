賴清德酸柯文哲炒地　黃國昌嗆無恥沒下限！揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

▲黃國昌批評民進黨無恥沒下限，並舉立委陳明文的例子，認為這才叫炒地。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲的新竹農業用地於日前開挖刨除水泥時，挖到疑似磚頭、水泥、鋼筋等廢棄物，使民進黨總統候選人賴清德24日暗批柯15年前開始「毀田廢土」，為炒作農地獲取暴利。民眾黨不分區立委候選人黃國昌批評，「民進黨的無恥沒有下限」，並點名立委陳明文收購嘉義3.9公頃農地以興建萬坪廠房，才叫炒地。

黃國昌24日於臉書發文表示，「民進黨的無恥，真的沒有下限。」柯文哲在2008年購入一塊在約700坪中、持分24分之5的特定農業區土地，在迄今長達15年的期間中，沒有移轉買賣、沒有變更地目，結果被民進黨從上到下，從總統候選人賴清德到綠色電視台，狂打柯文哲的「炒地鍊金術」。

「這樣叫炒地？你們的腦子到底裝了什麼？帶大家看看什麼叫炒地！」黃國昌提及，2021年蔡英文政府推出「百億冷鏈計畫」，陳明文馬上以妻子名義在2021年夏天成立「安福冷鏈」公司，收購嘉義朴子「特定農業區」的農牧用地，然後申請將3.9公頃的「特農用地」變更為「特定目的事業用地」，準備興建近萬坪廠房。

黃國昌指出，對於英系大將陳明文的公司所提出「特定農業區」用地變更申請，蔡政府的農委會與嘉義縣政府自然是立馬同意、馬上配合，至於陳明文要大舉興建上萬坪廠房的地點是「第1級環境敏感地區之優良農地」，則一點也不重要，是否符合區域發展及國土規劃，更是無關宏旨，「什麼叫炒地，這個才叫炒地！」並預告25日再透過直播複習「民進黨權貴的炒地鍊金術」。