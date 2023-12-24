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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／重返輔選行列！　余天高呼「大局才重要」曝親致電賴清德

▲民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部成立，主委余天助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲余天11月在新北市競選總部成立大會上曾自曝自己「有報名不分區」，但最終未能如願。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨立委余天自薦進入不分區立委名單未如願，近期未在新北市造勢場合現身，引發討論。總統候選人賴清德競選總部環島拼字行動今（24）下午來到新北市新莊區，余天與立委候選人李坤城一同登台，他說，不分區是他個人的事情，大局才重要，因此他親自致電給賴說「真歹勢」，盼賴繼續延續總統蔡英文執政，「自己顧咱的所在，這才是對的！」

余天今天下午在「唱土地的歌，拚咱的希望」新北場造勢活動中現身，登台時引發支持者激動鼓掌歡呼，他介紹身旁的李坤城說，這是目前要選三重立委的，再拜託大家喔！隨即轉頭笑笑地對李說：「好，你下去（舞台）」，開玩笑的表現逗得支持者們哈哈大笑。

余天表示，最近這段日子來，他的心情又喜又鬱卒，開心是因為「我做阿公了啦」，又跟台下支持者說：「叫大聲一點，恭喜就要叫大聲一點！」他話鋒一轉又說：「鬱卒的是⋯⋯啊鬱卒不要講了啦！鬱卒過了就過了，那只是我自己的小事情而已，但是他自己想想不行，這種小事情是我自己的事情，怎麼可以去害到大局？大局才重要！」

余天說，大局就是為了台灣，以及住在這個地方所有的百姓，所以他主動打電話給賴清德，說「賴副，真歹勢」，如果有空的話請幫自己安排（輔選），所以自己今天就來了。

余天表示，拜託所有鄉親，這次的總統選舉非常危險，還在誤差範圍裡面，若是被國民黨拿去（政權），台灣就要變成香港了，「台灣本來就是一個國，對不對？中華民國就是我們台灣對不對？哪需要獨立，不需要獨立啊，本來就是國啊！」他說，這次的選舉不只是總統，也要讓立委過半，為了台灣這塊土地，他要繼續打拚。

此外，余天也為近期賴清德萬里老家違建爭議抱屈說，那個是「祖厝」，過去當礦工多麼辛苦，50年前的生活是非常辛苦的，過去是礦工的工寮，總共也才20幾坪而已。他透露，如果是他，就會建議「違建就拆拆」，但他也能理解，這是賴成長的故鄉，選舉不需要選成這樣，要有人性，這才是民主的台灣。

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