以為鄰居來尋仇！他拔柴刀猛砍　下秒反被「壓制猛揍」鞋都掉了

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市東區立德十一路21日接近中午發生一起事件！一名69歲周姓男子因與39歲張姓男子長期不睦，竟持柴刀朝對方猛力揮砍，附近民眾見狀，隨即報警處理。警方獲報趕抵現場時，周男已被制伏。警方依恐嚇、傷害罪嫌將周男移送，另依照傷害罪將張男移送。

▲周男與張男長期不睦，雙方為了檢舉占用騎樓一事曾爆發衝突。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，周男與張男就住在附近，長期以來互看不順眼，雙方還曾因檢舉占用騎樓爆發糾紛。因2人曾在電話中發生口角，周男21日中午11時53分左右，見張男走近自家麵店，誤以為張男是要來尋仇的，便拿出柴刀想要先發制人，雙方進而爆發激烈肢體衝突。

警方中午11時58分接獲民眾報案，立刻趕往現場處理，抵達後發現，已無打架情事，但周、張2人均受有擦挫傷。警方依恐嚇、傷害罪嫌將周男移送，另依傷害罪嫌將張男移請台南地檢署偵辦。

事發當時的影片被上傳網路，網友PO文稱「有男子持刀輸贏反被打趴」。透過影片可發現，身材魁梧、身穿藍色短袖、黑色短褲的張男朝麵店走去，不久後周男就拿出柴刀奪門而出，朝張男猛砍3刀，但因為他的動作較慢，當場遭一撲而上的張男勾頸壓制在地。

憤怒不已的張男，更朝周男頭部猛力揮拳，周男一陣慌亂中連鞋都掉了，一旁的人見狀試圖制止2人，但周男與張男仍在搶奪刀具，所幸2人最後僅受有輕微擦挫傷，並無大礙。

警方呼籲，民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110 電話通報警方到場處理，警方將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。