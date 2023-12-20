柯粉搶賴清德開票之夜路權　黃暐瀚批：心態跟黃牛搶票一樣

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前搶下「選前之夜」2024年1月12日凱道路權，被民進黨酸「沒屁股卻吃那瀉藥」，引發柯粉不滿，氣得搶下「開票之夜」2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權，引發各界關注。資深媒體人黃暐瀚批評，搶走自己不支持的政治人物開票之夜的門口路權，是想給對方難看還是要交換什麼好處，「這種心態太不可取，跟黃牛搶票之後，待價而沽，意圖獲利，幾乎沒有兩樣。」

▲2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權被柯粉搶下。（圖／翻攝自Google地圖）

柯粉雖然搶下2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權，但19日被台北市政府駁回，民眾黨4名台北市議員輪番要求台北市長蔣萬安說明。對此，蔣萬安表示，一切都是依照規定辦理；台北市警局中正第一分局也回應，基於維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾易發生衝突，故該路段建予駁回。

資深媒體人黃暐瀚19日深夜在臉書發文表示，競選造勢、選前之夜，政治人物有很多場地要去，也有很多選票要拉，但開票當天大多都會在自己的競選總部設立電視牆，支持者們會聚過來一起慶祝或痛哭，「所以，跑去搶你並不支持的政治人物，開票之夜的門口路權，是想做什麼呢？搶下路權，給你難看？搶下路權，等你來換？這種心態太不可取，跟黃牛搶票之後，待價而沽，意圖獲利，幾乎沒有兩樣。」

黃暐瀚直言，民眾黨支持者這次的作法完全沒有道理，北市府和警方聯手取消路權非常正確，而且合情、合法、合理，試想，如果換成是國民黨門口路權被民進黨搶走，或是民眾黨門口路權被國民黨搶走，北市府一樣都會擔心，因為等到勝敗確定後，不同陣營的群眾可能會在同一個場地發生衝突。

▲黃暐瀚直言，若是2014年柯文哲競總路權被當時的對手借走，後果恐怕也難以想像。圖為2014年柯文哲選前之夜畫面。（資料照／記者徐文彬攝）

黃暐瀚再舉例，直言若是2014年柯文哲參選台北市長時，支持者在開票之夜聚集於吉林路競選總部門口，高呼推倒藍綠高牆，「這個場地當時如果是被連勝文給借走，會是怎樣？」開票之夜的路權與凱道各黨輪流搶是完全不一樣的狀況，這個問題不是北市府該不該沒收路權，而是支持者一開始就不該這樣亂搶路權。

黃暐瀚表示，現在民眾黨已經公開表示這是支持者的「自發行為」，等於與黨中央無關，北市府要做妥善處理，民眾黨幾位議員就不要再繼續延伸波折了，「挺誰、投誰，各自去！開票之夜，請各自回家。」