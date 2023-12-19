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王婉諭拚連任！在地教師力挺：4年來的努力有目共睹

▲資深手語翻譯員李振輝、全教總理事長侯俊良領軍在地教師挺王婉諭。（圖／時代力量）

▲資深手語翻譯員李振輝、全教總理事長侯俊良領軍在地教師挺王婉諭。（圖／時代力量，下同）

記者閔文昱／綜合報導

時代力量黨主席王婉諭宣布參選新竹縣第二選區立法委員後，獲得各界熱烈迴響，包括資深手語翻譯員李振輝，以及全國教師工會總聯合會、新竹縣各級學校產業工會、和來自全國與新竹縣在地的教師們，都紛紛現身力挺，期盼「第一名的教育立委」能繼續留在國會。

李振輝眼中的王婉諭「是一個很急切、很正義的女性」，他以近身互動的經驗，肯定王婉諭總是不忘初衷，努力的、勇往直前的、又急又快的去做自己覺得正確的事情。李振輝表示，過去擔任司法國是會議委員期間，因為和王婉諭一同投入多場身心障礙者權益的倡議活動而逐漸熟稔，除了見證王婉諭在身障權益議題的努力，也提到面對手語相關議題時，王婉諭總是會直接的詢問專業，並真正納為政策倡議上客觀的意見，讓專業工作者備感尊重。

▲資深手語翻譯員李振輝、全教總理事長侯俊良領軍在地教師挺王婉諭。（圖／時代力量）

王婉諭回憶，2022年審查「身心障礙者權益保障法」時，在李振輝的協助下，成功爭取衛環委員會會議全程搭配手語翻譯及即時聽打，今年，她也透過發公文給立法院秘書長，成功督促各委員會在審查身心障礙者權益相關法案時，應主動將手語翻譯及聽打服務納入議事轉播評估。王婉諭承諾，未來將持續為障礙者權益議題發聲，降低障礙者朋友參與公共事務的阻礙，真正保障國人平等參與公共生活的權利。

全教總理事長侯俊良表示，之所以站出來向新竹縣選民推薦王婉諭，是因為這四年來王婉諭的努力有目共睹，不只積極回應民間團體訴求，且以認真的態度及專業的能力，促成眾多重大法案與政策通過。侯俊良強調，期盼新竹縣選民為台灣留下一席真正為孩子、為老師、為教育好的立委。

王婉諭強調，作為科技、教育與兒少專業的立委，她有信心，不僅能用前瞻性的思維為孩子們爭取更多教育資源，解決在地困擾已久的就學資源不足問題，更能打造教育平權及多元發展的教育環境，保障孩子適性發展，讓台灣的教育繼續良善的循環。

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