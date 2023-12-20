賴清德老家「特勤人員清掃」照片瘋傳　國安局回應了：只有維安

▲賴清德老家「特勤人員清掃」照片瘋傳，國安局緊急回應「特勤人員未被派遣任何的清掃工作」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德近期陷入萬里老家違建爭議，老家不但還被有心人士改名成「賴皮寮」嘲諷，甚至有人在Google街景圖中發現，疑似有國安人員在現場站哨、打掃。對此，國家安全局表示，確實有針對賴宅派人進行安全維護，但特勤人員未被派遣任何的清掃工作。

賴清德老家違建風波爆發後，不但有網友發現賴宅附近有特勤便服人員駐守，甚至還有人在Google街景圖發現，疑似特勤人員在賴宅對面大樹下的空地進行打掃，被國民黨副總統候選人趙少康質疑是「假公濟私」，台北市立委候選人游淑慧也轉貼照片大酸「黨國一家，都是他家」。

▲賴清德萬里老家日前被人目擊有特勤駐守，被趙少康質疑是「假公濟私」。（圖／記者郭世賢攝）

對此，國安局表示，有關現任總統、副總統及大選各組候選人等安全維護對象之警衛安全，特勤中心均依據特種勤務條例等規定實施維護，至於所謂特勤人員在賴宅掃地一事，由於賴副總統18日將返回寓所，所以才派人針對周邊環境實施安檢後，協助寓所工人（著迷彩褲者）移除清潔工具，從未派人進行打掃工作。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧也解釋，事實上萬里老宅家戶周邊的灑掃清潔等事務，長久以來皆由賴家親友與委託友人打理，從未委由國安特勤協助。