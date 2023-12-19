快訊／真的沒賴皮！新竹農業用地變停車場　柯文哲宣布：明刨除水泥

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

名嘴徐嶔煌爆料，民眾黨總統候選人柯文哲擁有的新竹市一塊農業用地，被鋪柏油路成停車場；柯文哲19日上午初步說明，該地為5個醫生合購，至今沒有分割，但自己不會「賴皮」，該怎麼處理就怎麼處理。柯文哲晚間補充道，該地購入時就已有鋪水泥與農舍，但因違反使用，所以預計20日將水泥刨掉，並請遊覽車開走，回歸農地使用。

柯文哲19日晚間於YouTube頻道進行「KP TV」直播，並於「靈魂拷問」節目中說明農業用地變停車場一事。柯文哲表示，本來明天要政見發表會，應該整天在讀資料、對鏡頭練習，結果今早被媒體詢問該題目，只好花半天時間搞清楚狀況。

柯文哲說明，該塊土地是2008年新竹市有4位醫師，還包括台大的學長，找父親柯承發說要「合買一塊地」，但柯承發覺得自己不是醫生，所以就叫對方找柯文哲買，後來便是5名醫生合買地，而柯文哲持份佔五分之一。

柯文哲提及，但因自己長年在台北，很少管這個事情，都是父母親處理，「你們不要講，我都忘了有這件事情。」反正自己今天特別去了解狀況，「買來的時候，就已經有鋪上水泥，他本來是一塊農業用地，但買來的時候已經鋪水泥了，還有農舍。」

▲柯文哲地價稅繳款書。（圖／民眾黨提供）

而柯文哲也秀出一張地價稅繳款單，強調自己有繳地價稅，「不像某人房屋稅沒有繳。」因為有名嘴踢爆這塊地有鋪水泥與違規使用，且有停放遊覽車在上面，所以自己今天派人去現場查看，發現還真的有遊覽車，既然農地違規使用，今天便找幾十年沒聯絡的地主說「遊覽車違規使用就開走吧！」

柯文哲指出，而該地鋪水泥地，「我還拜託朋友說『好啦明天去把它打破』，所以以後不會當停車場使用，回歸農地使用。」先將該地破壞掉、水泥弄走後，還要申請廢棄土方處理。

柯文哲強調，自己今早已有開記者會聲明「我不會賴皮」，所以現在已搞清楚這塊地的來龍去脈，「要不是我們有這麼多名嘴關心，我都還不曉得我還有這塊土地！」既然是違規使用，就叫遊覽車換個地方，並把水泥塊敲掉，找時間運走；而柯文哲隨後也向民進黨總統候選人賴清德提問，「來，賴皮，那『賴皮寮』怎麼辦？」