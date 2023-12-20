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老家違建「看出賴清德性格缺陷」！黃揚明：堅持不認錯

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家爭議不斷，黃揚明認為，從這點可以看出賴清德堅持不認錯的性格缺陷。（圖／記者郭世賢攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議不斷，近日更是被狂酸是「賴皮寮」，還有許多人到場打卡。對此，媒體人黃揚明表示，賴清德過去擔任許多公職，早該對申請建照等議題進行了解，直到如今才拿歷史因素當藉口，雖然不會成為影響選情的破口，但也能看出賴清德堅持不認錯的性格缺陷。

黃揚明表示，賴清德的萬里老家2003年曾經整修過，而賴清德當時擔任立委、行政院前院長蘇貞昌擔任台北現場，早就該對申請建照等議題進行了解，卻一直得過且過，後來賴清德也擔任過行政院長，從未處理過相關議題，如今副總統任期最後一年、競選總統時被揭露是違建，才拿礦區的歷史因素當藉口，拿同屬礦區的鄰居當成擋箭牌，還說「是錯誤政策的受害者」。

黃揚明說，應該不會有人想刁難礦區的退休礦工、礦工後代，但賴清德從立委、台南市長、行政院長到副總統，近20年來有大半時間是民進黨在中央執政，為何掌權時不思為礦區同胞解決長久以來的問題，直到陷入違建爭議，才要中央機關護航、要家鄉耆老呼喊正式居住議題，「這個違建問題本就不大，『賴皮寮』也不會是影響他選情的破口，卻可看出賴清德堅持不認錯的性格缺陷，將成為未來賴總統路上的路障。」

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德的老家被網友嘲諷是「賴皮寮」，更是衝上搜尋趨勢冠軍。（圖／翻攝Google）

黃揚明指出，總統蔡英文的老家因為無人居住，沒有國安特勤人員進駐、前總統馬英九在任時，因為母親居住在興隆路老家，當時有設崗哨與警衛駐守、而前總統陳水扁的官田老家，也同樣有親屬居住，因此曾設立崗哨及駐衛警、前總統李登輝的故居則是從未設置崗哨。

因此，黃揚明說，若賴清德的直系血親一等親沒有居住在萬里老家，且賴本人也沒有長住、只是偶爾前往，怎麼會有設置崗哨、維安人員常駐的正當性，大可設置巡邏點、平時讓當地員警定期巡邏，等到回老家，當天再請特勤中心派人執行維安勤務即可。

黃揚明提到，如今賴清德硬拗非違建、有繳稅，還有維安特權等爭議纏身，絕對不是好事，就算拿同屬已廢礦區的鄰居來當擋箭牌也是枉然，只能突顯賴清德握有權力時，忽視家鄉耆老權益的迴力鏢。黃揚明也說，對比柯文哲被爆新竹農地違法出租後的做法，賴清德接下來的壓力只會更大、不會更小。

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