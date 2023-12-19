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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺郭大將往藍靠攏！柯文哲：以前民調都已顯現　不會因此有新的變化

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲19日召開記者會，發表國家治理政見。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選倒數25天，過去被民眾黨總統候選人柯文哲形容為「戰友」的前鴻海集團創辦人郭台銘，至今仍未現身公開挺柯，反倒是國民黨頻向郭釋出善意，且昔日被視為挺郭的屏東縣議長周典論，也首度替國民黨總統候選人侯友宜站台。柯文哲19日表示，本來以前的民調都已顯現，不會因為這些動作，再有新的變化。

柯文哲、副總統候選人吳欣盈18日接受台視專訪，針對此次大選恐出現政黨票跟總統票「分裂投票」，柯文哲表示，一開始好像會，不過現在越來越趨於一致，因為從統計數字上看起來，台灣出現3個政治板塊，以前是2個政治板塊，所以棄保的很厲害，但從2022年黃珊珊參選台北市長狀況來看，在棄保嚴重的狀態下還有25%支持度，代表新的新興勢力到一個程度下就棄不掉了。

柯文哲認為，隨著時間移動，第三勢力的板塊會越來越成形，所以這個也有好處，台灣就變得比較動態，「我覺得台灣如果可以脫離兩極對抗也好，至少讓整個政治比較活潑。」

主持人追問，是否不認為到最後關頭會出現棄保效應？柯文哲直言「很難棄，棄不乾淨，而且我認為棄得不多。」如果要棄，現在都已經棄完了，可是現在還是大概有三等分。

至於現在開始有些本來挺郭台銘的大將或地方人士，慢慢往國民黨靠攏，這部分是否會對柯造成危機？柯文哲回應，「這些人本來就不在白的陣營裡面。」民眾黨一開始做民調時，就是做四腳督與三腳督，所以之前民調就已有顯示，「這個本來就是以前的民調都已顯現了，不會說因為這些動作，再有新的變化。」

柯文哲提及，加上台灣的選舉變化太快，三週都算長，目前民調看起來是「人人有希望，個個無把握」這才是真正現實的狀況。

主持人再問，是否覺得郭台銘最後站不站出來，對於選情不會有太大影響？柯文哲說，「站、不站是未知數，且站、不站影響多大，這也是未知數。」因為還有三週左右，所以有適應期，威力不會是「兩顆子彈」或「一顆子彈」突然變化的，而是有時間適應期，在化學上面叫「勒沙特列原理」，就是任何一個偏離平衡的動作都會被自動再拉回來。

柯文哲強調，台灣3個政治板塊，事實已經成立了，而這3個政治板塊怎麼去互動、運作，「這就是有趣的題目」。

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