3千人頂寒風挺顏寬恒　盧秀燕：顏家爭取200億建設地方

▲3000人頂著寒風力挺顏寬恒，盧秀燕說，顏家在這些年為地方爭取200億建設。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒龍井後援會17日上午成立，盡管天氣寒冷，仍吸引逾3000人到場支持，市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人站台助講，盧不但細數顏家幾年來爭取200億元，在地方的種種建設，還諷刺對手連爭取學校廁所也在宣傳，「這個里長來就可以了」，她還說，這次選舉氣氛很不一樣，因為大家都覺悟了，失去才知道要珍惜。

盧秀燕說，上午也是侯友宜、趙少康台中競選總部成立的日子，她是主任委員，必須在現場主持，但她堅持一定要先來這裡，因為顏寬恒很重要，她發現這次選舉氣氛很不一樣，非常多的鄉親都站出來支持在地子弟顏寬恒，幫他車拚，拉票，因為，沒比較不知道，失去才知要珍惜。

盧細數顏清標、顏寬恒父子幾年來所爭取的建設，包括50多億元60公尺寬的向上路，20億元的中科聯外道路，115億元的南山截水溝，以及國中小校舍改善10億等，而對手竟然高掛招牌，宣稱爭取改善學校廁所，廁所要改善，里長就能爭取了。

盧秀燕再批民進黨，對這個選區很不尊重，在高雄選議員落選的跑來選立委，但鄉親很有度量，也給了機會，結果鄉親被「換新」話術騙，當選後不但沒做事，言行還很奇怪，最後被罷免，不料，民進黨還是看不起這區選民，欺負在地沒人才，又派一個從外地遷戶口來的，外地人來沒關係，但要認真做事啊。

她認為，當立委不但要會爭取經費，24小時都要讓人看得到、找得到，不要平時找不到人，到了選舉才出現，她拜託大家，投票剩20多天，1人1天拉1票，讓顏寬恒順利當選。

王惠美也前往助講，王說，早在她和顏寬恒當立委時，就爭取興建和美大橋，結果前市長林佳龍沒送，直到盧市長才送，當時如果興建，經費是26億，如今已物價飆漲，已經32億元，白白浪費公帑，而且早就通車了。

此外，龍井火力發電廠所產生的空污，也是台中和彰化人共同的痛，王惠美，政府有核能不用，反而燃煤機火力全開，她抗爭多次，建議用天然氣，也都不被重視，試問，民進黨立委敢向中央要求停用燃煤嗎？

現場出席者還有顏清標、前市議長林士昌、不分區立委候選人柯志恩、農會總幹事及20多名里長，氣溫雖冷，但場子很熱，旗海飄揚，非常熱烈。