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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統立委一起選比較好？　游盈隆分析弊病：強化「贏者全拿」惡果

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數27天，除了總統選舉外，立委也是重中之重，攸關各黨國會布局，台灣民意基金會董事長游盈隆17日就在臉書提出「總統立委一起選有比較好？」的議題，並分析四項可能的缺失與弊病，他表示，總統立委一起選，更強化「贏者全拿，雞犬升天」惡果，2024會是例外嗎？大家都在看。

「錯誤的決策比貪汙更可怕，總統與立委選舉合併舉行，就是最好的例子」，游盈隆指出，大約15年前，台灣政壇忽然吹起一陣歪風，高唱台灣選舉太多，應減少選舉次數，進行整併。他表示，這種想法，乍聽之下，似乎不無道理，尤其在藍綠惡鬥最激烈的年代，連藍綠領導階層都有同感。於是台灣大小選舉，從中央到地方，開始大整併，最後演變成今天這個樣子，「每兩年選一次，一次中央，一次地方。」

游盈隆提到，回過頭去看，台灣第一次總統與立委合併選舉是2012年，今年是第四次，實踐的結果為何、為台灣民主帶來什麼好處與壞處，這無疑是一個大問題，大家應靜下來好好想想，他也提出四項可能的缺失和弊病。第一，他認為，總統與立委一起選，必然造成立委選情被總統選情淹沒，選民眼中只有總統與副總統候選人，沒有立委候選人，「總統候選人是母雞，立委候選人是小雞」，小雞一天到晚盼望著母雞來選區造勢，一心想藉母雞的勢當選，沒有什麼尊嚴和自主性。

第二，游盈隆表示，民主政治是民意政治，也是責任政黨政治，政黨和候選人有責任向選民提出明確、適格且完整的政見。但當總統與立委一起選的時候，立委候選人的訴求通常就跟著總統候選人走，或降低到市議員層次，很少會有全國性的政見訴求；如果遇到素質較差的總統候選人，沒有適當且完整的政見訴求，那民主政治品質就更糟糕了，大家可以用這個標準去檢視自己選區的立委候選人，就一目瞭然了。

第三，游盈隆分析，總統與立委一起選將擴大總統制贏者全拿的政治效應，台灣2012、2016、2020三次總統立委一起選，結果就是同一黨三次完全執政，沒有例外；事實上，從2008到2020年，四任16年藍綠先後完全執政，選民感受都不好，否則怎會出現八年魔咒？經驗告訴我們，總統立委一起選，更強化「贏者全拿，雞犬升天」惡果，2024會是例外嗎？大家都在看。

第四，游盈隆直言，「總統立委一起選，嚴重傷害權力分立與制衡的憲政體制」，道理很簡單，選舉靠母雞當選的小雞，一旦當選進入國會，敢去制衡母雞嗎？他大嘆，難怪藍綠完全執政八年充斥著「大總統，小立委」的畸形現象，如此一來，台灣還存在健全的民主憲政體制嗎？

此外，游盈隆提到，有人辯稱，美國也是總統與國會議員一起選，那完全是錯覺。他解釋，美國是聯邦制，總統任期四年，眾議員二年，參議員六年，所以美國聯邦眾議員不是都跟總統一起選，只是每隔二年會跟總統一起選而已；而法國總統與國會議員分開選，法有明文規定，就連我國鄰國菲律賓和韓國也是一樣。

「民主不是只有選舉，也要考慮整體憲政體制的運作是否健全」，游盈隆強調，2024總統與立委選後，全社會應好好檢討現行總統與立委合併舉行的得失與弊病才是。

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