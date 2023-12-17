搶救行動延伸到高雄　王義川回鄉高喊：守住左營楠梓的李柏毅

▲民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅發起搶救「毅川」大作戰行動。（圖／翻攝李柏毅臉書，下同）

政治中心／綜合報導

2024總統與立委大選進入倒數27天，民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅發起搶救「毅川」大作戰行動，不分區立委參選人王義川特別到場站台，「毅川」兩人身穿迷彩服，拿著用紙板寫成的搶救海報，呼籲高雄鄉親堅定支持。

民進黨左營楠梓立委候選人李柏毅是在16日的清豐後援會成立大會上，發起搶救「毅川」大作戰行動，立委劉世芳與前副秘書長林飛帆也現身表達對兩人的力挺，現場上千位的支持者熱情高喊雙雙凍蒜的聲音此起彼落。

王義川表示，自己的親戚都住在楠梓，所以對李柏毅的選區有著特殊感情，現在國民黨都鎖定李柏毅，要用大軍壓境選情，但李柏毅與支持者們都不會害怕，會全力支持李柏毅接棒劉世芳，雖然他在最後衝刺階段車掃，但一定要回來故鄉替李柏毅站台，和大家共同守住關鍵的左營楠梓一席。

王義川表示，「人無照天理，天無照甲子」，曾經被高雄人罷免的韓國瑜如今卻成為國民黨不分區第一，為了不能讓韓國瑜成為立法院長，搶救戰線強調已從不分區延伸到區域立委，要達到實現國會過半的目標，在2024關鍵一役不只要搶救義川，更要搶救李柏毅。

林飛帆則指出，國民黨過去長照總預算只有52億，在民進黨的努力下，明年將提升超過800億，另外，年輕人過去沒有受到任何幫助，如今有了租屋補助、5000元起跳的育兒津貼，不僅如此，政府的前瞻計畫也對地方建設有很大幫助，但卻被國民黨說成是大撒幣，拒絕為地方發展付錢，這些正是民進黨和國民黨的不同。

劉世芳表示，中國很早就介入台灣大選，透過邀請里長去中國旅遊來進行統戰，這些里長從中國回來後還幫國民黨站台，宣傳兩岸一家親。她強調，只有台灣人可以選台灣人的總統，希望大家可以用選票堅守台灣民主，不要讓中國得逞。

對於力拼接棒劉世芳，李柏毅也表示，自己深知如何爭取預算、建設地方，從新台17線、捷運紫線、楠梓橋頭鐵路立體化，到台積電進駐，都有自己和劉世芳努力的身影，未來進入國會後，他也有信心在最短時間內完成各項建設，希望左楠的鄉親們能夠支持，並在最後衝刺的關頭當他的分身幫忙宣傳與拉票，一起為左楠建設發展的未來在立法院守住關鍵的席次。