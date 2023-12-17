藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

▲北市議員張斯綱（左起）、賴士葆、李德維、王鴻薇、徐巧芯、北市議員游淑慧出席國民黨團17日記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選進入白熱化，傳台北市逾40名里長從今年6月起，帶著里民、親友，陸續到中國大陸接受招待，被質疑是對岸統戰手法之一，近日遭檢調約談。國民黨立法院黨團今（17日）表示，民進黨意圖製造寒蟬效應，讓基層國民黨籍里長，不敢公開幫國民黨籍總統、立委候選人輔選，儼然是東廠、西廠和錦衣衛治國，讓戒嚴復辟，侵害台灣民主。

總統大選前台北市有41位里長從今年6月至12月間，自費赴陸旅遊遭到北檢以疑涉《反滲透法》搜索並約談到案，最終，檢方複訊後諭令3里長交保、38人請回。41名里長中，據了解，大多是國民黨籍，文山區佔了50%、信義區佔了30%。

國民黨立法院黨團17日舉辦「強力反對司法介選，力挺基層！」記者會，文山區立委候選人賴士葆表示，這是司法公然介入選舉，距離選舉不到30天，民進黨開始使出奧步，今年沒有2020年的「反送中」，於是啟動檢調以《反滲透法》名義，約談全國各地曾前往大陸自費旅遊、交流的里長，根本就是「反送中2.0」。

賴士葆指出，檢調此舉目是製造寒蟬效應；檢調指稱，是因為民進黨市議員向檢調檢舉，為何里長去江南遊團費才1.5萬？質疑違反《反滲透法》，但事實上，旅遊市場上相關行程的產品，最低才9990元，最高也只有1.25萬元，低於1.5萬的相關旅遊商品比比皆是。此外，里長前往大陸進行交流，不但團費自費，連致贈對方的禮物也是自購。

賴士葆說，里長說，自己是國民黨籍里長，不支持國民黨的總統、立委候選人，難道要支持民進黨嗎？賴認為，只要是國民黨籍的里長，做甚麼事情都會用《反滲透法》伺候，甚至有人手機遭檢方扣押一個月，等於是截斷國民黨里長幫國民黨候選人拉票、輔選的管道。

松山、信義立委候選人徐巧芯表示，里長反應，檢調約談的「題目」相當有針對性，且查看里長手機，且更針對國民黨籍里長的手機，詢問幫國民黨總統、立委候選人輔選、拉票的內容，以及說明為何要分享國民黨籍立委問政優質表現的訊息？

徐巧芯痛批，檢調根本就是羅織罪名，甚至要求里長自認為國民黨籍候選人輔選，並諭知交保才能回家，這難道不荒謬嗎。

立委候選人王鴻薇說，里長進行再正常也不過的城市交流，民進黨竟然動用國家機器，以《反滲透法》偵辦這些里長，假中國介選之名，行司法介選之實。難道國民黨籍里長，有義務幫國民黨籍總統、立委候選人，都不行？難道民進黨籍里長，都沒有幫民進黨總統、立委候選人輔選？

國民黨團首席副書記長李德維表示，李德維敬告民進黨、相關單位，不要因為明年1月13日大選，公然地動用國家機器介選，必須嚴守行政中立，絕對不能讓基層里長或一般民眾，受到司法迫害。