30年來第一次！盧秀燕露雙腿挺侯友宜　羞喊沒林志玲漂亮

記者游瓊華、許權毅／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜台中市競選總部今（17）日舉行成立大會，競總在前一天發出「勇腳召集令」。會中出現最大亮點莫過於競總主委盧秀燕首次公開露出美白雙腿，與總統候選人侯友宜、立委候選人們一起穿短褲，盧直言自己參選30年不曾穿過短褲，這次2024大選她比自己的選舉更努力，全力「撩落去」，她要邀請大家捲起褲管，跟侯友宜站在一起！

▲盧秀燕首度穿短褲出現在鏡頭前，直言自己撩落去，演說過程中還要大家專心聽她說話，不要只顧著拍她的腳。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕坦言，自己在家會穿短褲，但過去20多年來真的沒有穿過短裙，今天下車之前曾猶豫掙扎了1、2分鐘，還打電話問幹部確認一下，大家真的都穿短褲了嗎？得到肯定答案才下車，還好大家都說她的腿蠻白的，自己選舉20多年來都沒這樣過，犧牲很大，勇腳撩落去。

▲盧秀燕還喊話，「不要一直拍我的腿，我的腿不會比林志玲、蔡依林好看。」（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕也提到，日前她打電話請侯友宜穿短褲來造勢，侯友宜雖然嚇了一跳，但也毫不猶豫馬上就答應，真的很夠義氣。盧秀燕也加碼爆料，自己在家裡因為要做家事，所以本就有短褲，但黨主席朱立倫因沒有短褲，只好把牛仔褲剪短，笑稱朱立倫是「本日最犧牲」。

盧秀燕表示，這次選舉比自己選來認真，過去9屆選舉沒穿過短褲，但這次為了台灣可以有更好的立委，所以她要「撩落去、拚下去」。語畢，盧秀燕也對台下喊話，「請大家不要一直拍我的腿，我的腿不會比林志玲、蔡依林好看」，現場群眾忍不住笑了起來，大喊「腿好白、都好看！」

盧秀燕表示，2024這一戰，對兩岸、外交關係等都極為重要，民進黨執政8年台灣邦交國少掉9個進剩下13個，呼籲選民，為了台灣的外交前途，要讓侯友宜當選總統，侯友宜一定會用他的性命保護國家。

盧秀燕話鋒一轉，痛批民進黨，過去幾年台中市府團隊努力打拼，不僅施政滿意度全國第一，但是如果預算更多，台中市府還可以做得更好、打造更多福利建設，過往台中一年繳稅1970億元，但是僅分到800億元，也因此立委很重要，立委幫中央要預算，台中就可以恢復老人福利、巨蛋、會展中心、綠美圖以及捷運，尤其捷運每一條都要千億，所以這次選舉立委很重要，讓新人上場，代表台中幫我們討預算，希望大家票投國民黨立委候選人。