營養午餐來不及換菜單「庫存蛋仍多」　蛋商公會：下周蛋價不變

▲儘管營養午餐恢復使用液蛋、天氣轉冷，庫存雞蛋仍多，下周蛋價不變。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北北基宜桃中等多個縣市本周起營養午餐恢復使用國產液蛋，加上冷氣團來襲，可望帶動國內低迷的雞蛋買氣。但台北市蛋商公會理事長林天來今（17日）表示，很多團膳業者菜單還來不及更換，消費者買氣回溫也有限，加上雞蛋產量正常，庫存雞蛋仍多，因此下周蛋價仍維持產地價38.5元、批發價48元。

林天來表示，蛋價取決於疫情，今年禽流感疫情不若去年嚴峻，目前國內雞蛋產量正常，雞蛋每天都在生，但進口蛋爭議影響台灣數個月，部分縣市營養午餐一禁兩個多月，累積的庫存不是一時間可消化，加上液蛋禁令才剛解除，很多團膳業者還來不及更還菜單，而下個月又即將放寒假，產銷狀況仍難以預期，雞蛋暫時沒有調漲空間。

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根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3357萬隻，日產蛋量已回升至12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。先前因營養午餐液蛋禁令未解、消費者買氣低迷等因素，蛋價連續3波降價，蛋價已大降7元，目前產地價38.5元、批發價48元，持續在近2年的低點。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各區產銷動態已經從「市況稍弱」，變成「市況穩定」，顯見雞蛋市況買氣有逐漸回升，目前各區產銷大致「產銷平衡」。