　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營養午餐解除禁令「蛋價止跌」　蛋商：剩蛋仍多盼帶動買氣

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲營養午餐禁令解除，可望帶動國內雞蛋買氣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市等多個縣市宣布解除液蛋禁令，校園營養午餐恢復使用國產液蛋，可望帶動國內低迷的雞蛋買氣，也讓蛋價「止跌」。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，樂見營養午餐明起恢復使用液蛋，但已經禁了兩個多月，囤蛋仍多，很難一時消化，將再觀察一周，再評估蛋價漲跌。

林天來表示，台北市、新北市、台中市等縣市明起營養午餐恢復使用液蛋，但已經禁了兩個多月，雞每天在生蛋，累積的剩蛋還很多，尤其是專供液蛋使用的洗選蛋，目前庫存還很多，還需要一段時間消化，樂見禁令解除，希望有助消費者信心、帶動買氣回升，昨晚產銷代表開會討論決議，將再觀察一周，視產銷情況與禽流感疫情影響等因素，再評估蛋價是否調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3363萬隻，日產蛋量已回升至12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。先前因營養午餐液蛋禁令未解、消費者買氣低迷等因素，蛋價連續3波降價，蛋價已大降7元，目前產地價38.5元、批發價48元，跌至近2年的低點。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各區產銷動態均呈現「市況稍弱」，顯示目前雞蛋市況仍是供過於求。

ET快訊
禮讓行人「竟收2萬4天價罰單」　原因瞎爆！網怒：寧衝過去
快訊／台中街頭巨響　女墜樓死亡
驚爆「藝人騙粉絲血肉錢買房」！　楊繡惠突開炮：你們要醒醒
文言文「精簡背後真相」曝光　呂捷：就是要讓你看不懂
大谷翔平加盟道奇！　背後5大原因曝光
北一女學生批課堂愛談政治　區桂芝：可能是網軍「不需要道歉」
「Dr.洛」落網　PO女病患私處、乳溝：只是好玩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「反指標國師」台南Josh助攻！剛發藍鳥旗幟　大谷翔平就加盟道奇

全國唯一　台南山上花園水道博物館入選觀光遊憩類績優公廁

營養午餐解除禁令「蛋價止跌」　蛋商：剩蛋仍多盼帶動買氣

文言文「精簡背後真相」曝光　呂捷：就是要讓你看不懂

北一女師轟「課綱無恥」！　學生爆「她上課批綠營」只想教文言文

北一女學生批課堂愛談政治　區桂芝：可能是網軍「不需要道歉」

明迎鋒面雨彈！2波冷空氣接力報到　下周末「水氣更多」天氣最差

星宇航空「12／16首航舊金山」　頭等艙5道全新機上餐一次看

國小師出國文考題測「恥度」！逾11萬人作答　5標出爐「頂標35分」

破壞國道、橋梁！初犯罰9萬　「累犯、致人死傷或交通中斷」噴30萬

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

李東健親弟「澳洲留學遭刺殺」！　揭15年遺憾：無法想像長大的你

「反指標國師」台南Josh助攻！剛發藍鳥旗幟　大谷翔平就加盟道奇

全國唯一　台南山上花園水道博物館入選觀光遊憩類績優公廁

營養午餐解除禁令「蛋價止跌」　蛋商：剩蛋仍多盼帶動買氣

文言文「精簡背後真相」曝光　呂捷：就是要讓你看不懂

北一女師轟「課綱無恥」！　學生爆「她上課批綠營」只想教文言文

北一女學生批課堂愛談政治　區桂芝：可能是網軍「不需要道歉」

明迎鋒面雨彈！2波冷空氣接力報到　下周末「水氣更多」天氣最差

星宇航空「12／16首航舊金山」　頭等艙5道全新機上餐一次看

國小師出國文考題測「恥度」！逾11萬人作答　5標出爐「頂標35分」

破壞國道、橋梁！初犯罰9萬　「累犯、致人死傷或交通中斷」噴30萬

台中城市半馬開跑　1男1女一度失去呼吸心跳！送醫途中救回

民眾黨不分區目標下修？　她酸：若立委不到8席才是真正丟臉

趙少康提派軍事觀察員赴陸　侯友宜：兩岸可從教育宗教交流開始

「反指標國師」台南Josh助攻！剛發藍鳥旗幟　大谷翔平就加盟道奇

禮讓行人「竟收2萬4天價罰單」　原因瞎爆！網怒：寧衝過去

大谷翔平天價薪資總價「超越梅西」！　創全球職業運動歷史

帥尪當眾捧花下跪補求婚 ！　熊熊感動落淚：謝謝完成我的夢想

花蓮鯉魚潭公廁展出名家作品　縱谷美景盡收眼底

星・變美／金裕貞牛奶肌20年來都很嫩！逆時針洗臉、極簡保濕都是關鍵

「碰」台中街頭傳巨響　女高樓墜落不治死因待查

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

超美政戰士曝光　鄉民讚「神級存在」：簽了

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

108課綱刪古文該不該　1814台大生表態

阿嬤修車怨「機車不聽話」　師傅一看嚇壞

即／橘色惡魔抵台！開心在機場合照

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

飛日本1500元有找　明20:00開搶

更多熱門

相關新聞

好油被起訴國民黨8縣市同步解除液蛋禁令　網批：大街造謠小巷解禁

好油被起訴國民黨8縣市同步解除液蛋禁令　網批：大街造謠小巷解禁

煽動進口蛋、液態蛋有食安問題，自導自演恐嚇案的「Linbay好油」版主林裕紘（下稱好油）與前國民黨黨工網軍許哲賓，即將面臨桃園地檢署以偽造文書及滅證等罪起訴，國民黨執政的北北基桃等8縣市，也將解除學校營養午餐禁用液蛋禁令，挨批是大街造謠小巷解禁。

桃市：即起開放學校午餐使用CAS液蛋

桃市：即起開放學校午餐使用CAS液蛋

綠稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈　侯辦轟：企圖轉移官商勾結焦點

綠稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈　侯辦轟：企圖轉移官商勾結焦點

北市宣布學校午餐「液蛋有條件開放」　教育局：已確認食材無疑慮

北市宣布學校午餐「液蛋有條件開放」　教育局：已確認食材無疑慮

「管理費月繳5千↑」他怒喊貴！大票曝：很便宜了

「管理費月繳5千↑」他怒喊貴！大票曝：很便宜了

關鍵字：

蛋價禽流感營養午餐漲價進口蛋液蛋

讀者迴響

熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

跟前任不糾纏三大星座！

Lulu罕見說重話！

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

轉道奇　大谷抱歉：這麼久才決定

竹科寶山大廠　工人大亂鬥畫面流出

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

台南女養生館全裸按摩　包廂門突被男客打開

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

Apple結婚2個月「老公鬧僵妹妹」！瑤瑤不爽：真的走心

更多

最夯影音

更多
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面