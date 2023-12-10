營養午餐解除禁令「蛋價止跌」　蛋商：剩蛋仍多盼帶動買氣

▲營養午餐禁令解除，可望帶動國內雞蛋買氣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市等多個縣市宣布解除液蛋禁令，校園營養午餐恢復使用國產液蛋，可望帶動國內低迷的雞蛋買氣，也讓蛋價「止跌」。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，樂見營養午餐明起恢復使用液蛋，但已經禁了兩個多月，囤蛋仍多，很難一時消化，將再觀察一周，再評估蛋價漲跌。

林天來表示，台北市、新北市、台中市等縣市明起營養午餐恢復使用液蛋，但已經禁了兩個多月，雞每天在生蛋，累積的剩蛋還很多，尤其是專供液蛋使用的洗選蛋，目前庫存還很多，還需要一段時間消化，樂見禁令解除，希望有助消費者信心、帶動買氣回升，昨晚產銷代表開會討論決議，將再觀察一周，視產銷情況與禽流感疫情影響等因素，再評估蛋價是否調整。

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根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3363萬隻，日產蛋量已回升至12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。先前因營養午餐液蛋禁令未解、消費者買氣低迷等因素，蛋價連續3波降價，蛋價已大降7元，目前產地價38.5元、批發價48元，跌至近2年的低點。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各區產銷動態均呈現「市況稍弱」，顯示目前雞蛋市況仍是供過於求。