冷氣團來襲「禽流感拉警報」　農業部：疫情嚴峻才釋出進口蛋

▲冷空氣來襲，禽流感疫情拉警報，農業部嚴密監控雞蛋產銷供需。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞場近期陸續傳出確診個案，隨著本周冷氣團來襲，禽流感疫情拉警報。農業部代理部長陳駿季今（12日）表示，從年底到明年1月都是禽流感高峰期，將加強監控，穩定雞蛋產量，目前國內雞蛋供需平衡，除非國產雞蛋量能不足，市場面臨缺蛋時，才會考慮釋出庫存的冷凍液蛋和部分殼蛋。

陳駿季今出席「2023第三屆國家農業科學獎頒獎表揚典禮」，會後接受媒體聯訪。

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陳駿季表示，冬天是禽流感好發季節，自9月起已加強禽流感的監測作業，因應天氣變化，將增加候鳥飛行途徑場域檢測的頻率與密度，以降低禽流感爆發的風險，而從國外案例來看，首波冷空氣來臨後，感染禽場將陸續增加，農業部會因應天氣變化，嚴密監控侯鳥排遺與禽場監測作業的頻率與密度，並宣導禽場加強生物防治，以降低禽流感爆發的風險。

陳駿季指出，目前國內雞蛋庫存量充裕，庫存來源除了原先的進口蛋外，還有國產雞蛋，後續會視市場需求，若有缺蛋情況，將以國內庫存優先釋出，進口液蛋庫存則不會輕易釋出，除非疫情嚴峻，才會釋出提供加工業者使用。此外，民間蛋商也有庫存，可以在產銷吃緊時自主調節。

針對本周起部分縣市營養午餐恢復使用國產液蛋，陳駿季表示，這是具有指標性的措施，可望帶動國內雞蛋買氣，至於蛋價的部分則是尊重市場機制，但目前國產蛋產銷供需平衡，應該不太會有蛋價的波動。