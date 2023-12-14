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鳳梨釋迦才恢復輸中「又檢出介殼蟲」　防檢署：3倍取樣抽查

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲台東鳳梨釋迦才恢復輸中，首批出口果品又傳出驗出介殼蟲，防檢署即起加強3倍抽查。（圖／記者林育綾攝）

記者楊惠琪／台北報導

台東鳳梨釋迦日前才重新恢復銷往中國市場，卻傳出首批出口的果品，又被檢出介殼蟲。農業部防檢署今表示，尚未接到中方的不合格通報，中國官方網站也沒有相關公告，對方也遲未提供新的檢疫規範。但為強化檢疫措施，從今（14日）起將採3倍取樣抽查，以及就貨櫃較內部箱進行檢查等作法。

防檢署表示，依據國際慣例，輸出檢疫係配合對方國家規定辦理，但中方未提供完整新檢疫規範，目前僅能參照原本我國鳳梨釋迦輸中的做法辦理檢疫。而相較其他輸出果品，輸出中國的鳳梨釋迦已加強採取加倍取樣檢查，取樣箱內的果實全數檢查，一旦發現介殼蟲等有害生物者，經業者改善後，再重新取樣檢查，確認無罹染有害生物後，始核發輸出植物檢疫證明書。

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防檢署說，目前正值鳳梨釋迦輸出旺季，申請輸出案件頻繁，呼籲中方應儘速展開新檢疫規範的技術性諮商，才能聚焦工作項目，以利雙方依循並穩定貿易。

防檢署也呼籲業者，應持續強化供果園及包裝場管理，包括縝密的果園環境調查、果實生產管理及病蟲害防治，包裝場端應落實分級、選果、清除有害生物、包裝等流程，以最高標準生產優質農產品，防檢署也會提高邊境取樣比例，取貨櫃較內部箱進行檢查。

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