基北北桃合作有成！跨域治理全面升級　打造共同幸福生活圈

▲基北北桃合作交流平台2次副市長層級會議。（圖左至右）基隆市副市長邱佩琳、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華、桃園市副市長王明鉅。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

基北北桃四市彼此相鄰共依，新北市侯市長自上任以來不斷思考如何推動城市共好，2023年2月邀請台北市蔣市長、基隆市謝市長及桃園市張市長共同成立「基北北桃合作交流平臺」，全面升級跨域治理新常態，並於7月由新北市召開第1次副市長層級會議，12月由臺北市接續於中山堂辦理第2次副市長層級會議，台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳、桃園市副市長王明鉅及新北市副市長劉和然共同主持，聽取八大議題小組報告各項合作案最新進度及執行成果。

新北市副市長劉和然表示，歲末年終正是豐收的好時節，「基北北桃合作交流平臺」成立即將屆滿周年，包括交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等八大面向，也迎來多項合作成果的圓滿階段，執行中的案件也展現積極前進的態勢，目前計有103項合作案，其中已完成33案，持續推動70案，成果斐然。

基北北桃四市攜手中央共同努力，績效卓著，在交通方面，新北市與台北市共同合作的環狀線，南北環各區段已陸續開工，汐東捷運、萬大-中和-樹林線、淡北道路也有飛躍性的進度，而新北市與桃園市合作捷運三鶯線延伸八德段、新北市與基隆市合作基隆捷運等重大交通建設，也都有實質進展；在產業民生方面，青創潛力無窮大，基北北桃合作提供青創團隊免費使用創業空間，協助加速團隊新創進程。

在教育文化方面，透過基北北桃校際交流互訪，拓展與深化學生的學習領域，感受不同城市的多元文化；在衛生社福方面，基北北桃攜手擴大社會安全網，「不遺忘任何一個人」，打造讓市民安全及安居的友善環境；在觀光文創方面，基北北桃合作串連觀光廊帶，持續加強行銷，爭取跨域旅遊的觀光效益。

此外，本次會議為響應國際淨零碳排趨勢，並因應全球暖化所造成的衝擊，特別提出「氣候變遷因應及調適」合作方案，包括「我的減碳存摺」綠運輸聯合推廣合作方案、建構防救災資通訊備援機制、基北北桃環教小尖兵大會師、地熱發電廠經驗交流及打造綠色旅遊路線等合作方案，基北北桃將持續合作，共同為減緩地球暖化盡一份心力。

劉和然感謝台北市、基隆市、桃園市及新北市團隊所有夥伴的努力，讓合作交流平臺順利運行，更感謝基北北桃千萬市民的支持及肯定，相信多項合作成果可以讓民眾過一個好年，例如「基北北桃1200都會通」自上路以來銷量不斷增長，已成功帶動大眾運輸節能減碳新潮流，未來基北北桃將持續合作，秉持資源交流的原則，達到互利共享的目標，為千萬市民打造共同幸福的生活圈。