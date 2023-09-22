邁新里程碑！通勤月票使用破1億人次　10／2起再擴大實施

▲通勤月票使用人次已破億。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS北中南通勤月票上路邁第3個月，公路局表示，月票使用累積達1億770萬人次，突破1億人次里程碑；另9月19日單日使用達198.1萬人次，再創歷史新高。10月2日起另一波月票擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭、花蓮及台東等縣市月票外，基北北桃及中彰投苗月票將有39條客運路線短端區間納優惠。

公路局統計，9月份(1日~21日)累計共約有38.8萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，另使用月票搭乘公共運輸部分，9月份累計至昨(21)日為止，約有3,220.5萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵230.5萬人次、捷運1,554.8萬人次、公車客運1,283.9萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪151.2萬人次。

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公路局表示，隨9月份開學後通勤通學族群逐漸回流，民眾購買及使用月票持續加溫，自TPASS開賣累計至昨(21)日為止，三大生活圈通勤月票已有172.7萬人次購買，使用月票搭乘各類公共運具更高達1億770萬人次，突破1億人次里程碑；另9月19日單日使用達198.1萬人次，再創下單日歷史新高。

第二波通勤月票優惠也將上路，公路局表示，10月2日起將再有另一波月票擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣(含台鐵部分)、花蓮縣及台東縣等縣市月票；另在基北北桃及中彰投苗通勤月票部分，亦有39條公路客運路線短端區間售票將納入月票適用範圍，預期將再帶動另一波月票使用高峰。