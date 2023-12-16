幫黃柏霖站台！民眾搶握手送菜頭　盧秀燕激動：高雄市民超熱情

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

台中市長盧秀燕今（16）日到高雄，幫立委參選人黃柏霖掃街站台，在天天新黃昏市場請選民支持時，吸引攤商、民眾包圍合照送上吃的東西，如菜頭、蔥等，甚至有人就是要握到盧市長的手。盧秀燕也說黃柏霖是相當重視孩子教育的議員，如果他能當選，一定會把他的教育理念推廣實施，讓台灣小孩成為科技人才。

▲盧秀燕到高雄幫黃柏霖站台，吸引民眾熱情合照握手。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾送菜頭。（圖／記者吳奕靖攝）

▲盧秀燕覺得高雄民眾相當熱情。（圖／記者吳奕靖攝）

盧秀燕今與黃柏霖前往天天新黃昏市場掃街，攤販看到也熱情握手，有店家指出，「都會支持，從高中就是很深的藍色，高中畢業就加黨了」，握到盧秀燕的手，「不錯，很溫暖」，相當興奮。在場的民眾也熱情的上前合照握手，另外也有台中嫁到高雄的鄉親，跑來跟盧秀燕握手拍照並送上菜頭。

盧秀燕也表示，有感受到高雄人的熱情，也看到黃柏霖深耕多年，受到鄉親的熱愛，剩下的日子也不能大意，要繼續加油。

▲攤商說她是深藍的，會支持。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾上前邀合照。（圖／記者吳奕靖攝）

盧秀燕指出，黃柏霖致力推廣推動程式語言教育，自掏腰包募集經費，免費讓小朋友學習寫程式，讓小孩子贏在起跑點，到現在為止已經有5萬8千多名孩子學習這樣的課程，另外也有200多間學校實施這樣的課程，認為黃柏霖始終如一說到做到，重視孩子教育的議員，這也就是會她非常樂意來站台的原因，如果黃柏霖能當選，一定會把他的教育理念推廣實施，讓台灣小孩成為科技人才。

▲盧秀燕跟黃柏霖掃街拜票。（圖／記者吳奕靖攝）