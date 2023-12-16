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社會 社會焦點 保障人權

小額借貸10萬先寄帳本！27人遭殃　「溫先生集團」搞宅經濟騙4百萬

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局刑事警察大隊，在日前在網路上看到借貸廣告「30分鐘小額借貸10萬元」，發現原來要提供帳戶就可以撥款10萬元，但詐騙集團卻要被害人先將存簿寄出確認可正常使用，並要提供密碼，提供完後就此失聯，詐騙集團透過火車站置物櫃交收帳戶，在鐵路警察局強力打擊之下，將戰場轉往物流的方式進行斷點轉送，最後逮捕收簿手查扣27本帳戶，發現不法金流4百萬。

警方調查，在網路上發現有張貼廣告，主打「30分鐘小額借貸10萬元」，並留下的聯絡方式都是「溫先生」，但有被害人要借款，卻被對方要求提供帳戶使用，且還聲稱要先將帳戶寄出後確認可以正常使用，然後給出密碼才可以撥款，被害人需錢孔急之下，也配合將帳戶寄出給被害人，但最後對方卻沒有繼續連繫撥款，反而選擇不讀不回，甚至還失聯讓被害人血本無歸。

▲▼▲詐騙集團利用貸款廣告騙取被害人，要先提供帳戶才可以撥款，帳戶寄出後卻失去聯絡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯利用超商物流寄送被害人帳戶，再由客運物流「空軍一號」轉寄其他地點。（圖／記者邱中岳翻攝）

鐵路警察局刑事警察大隊在接獲報案後也展開追查，發現「溫先生集團」在2023年5月間，利用雙北等地的火車站置物櫃進行轉手，由被害人將帳戶放進置物櫃後，再由收簿手前往拿取，鐵警刑大陸續逮捕3名嫌犯，在鐵警強烈打擊之下，溫先生集團也將戰場轉往物流，透過第三人增加斷點，並且不用出門就可以取得對方帳戶，警方事後掌握情資也展開調查。

鐵警刑大在11月間掌握嫌犯作業模式，發現溫先生集團張貼廣告之後，要求被害人利用超商物流將帳戶寄送到指定地點，並且透過「第3人」前往領取包裹，再轉手利用「空軍一號」專門用客運收送包裹的單位，寄往雲林地帶交給幕後的收簿手，警方共計逮捕3名收簿手，並且清查共計27本被騙帳戶，裡面有35名被害人的詐欺金流，共計達4百萬，其中光單筆最高就達50萬元。

▲▼▲詐騙集團利用貸款廣告騙取被害人，要先提供帳戶才可以撥款，帳戶寄出後卻失去聯絡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團利用貸款廣告騙取被害人，要先提供帳戶才可以撥款，帳戶寄出後卻失去聯絡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先掌握前往領取超商物流領取包裹的36歲的吳姓白牌車司機、21歲的莊姓男子等2人，發現2人將得手的帳戶，利用「空軍一號」轉寄到雲林，又前往雲林逮捕26歲的姚姓收簿手，詐騙集團根本不用出門，利用物流方式就輕鬆取得帳戶，然後利用網拍找賣家，聲稱要買東西，但是超商物流不能使用，給了假的官方網站讓對方輕信點入，只要點第二次就會被設定扣款，讓警方不禁感嘆「這就是宅經濟詐騙」，不出門也可以騙人。

警方訊後也依照詐欺罪嫌陸續將涉案嫌犯送辦，另外也指出，網路詐騙現在相當多元，詐騙集團設下的層層斷點也加強警方查緝，所以呼籲民眾務必謹慎保管帳戶，如需借貸可透過合法正常管道借錢，以免到時賠了帳戶又沒拿到貸款。

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