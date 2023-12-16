賴清德因老家爭議幾度落淚　謝龍介酸：孟姜女哭倒萬里長城才2聲

▲國民黨不分區立委候選人謝龍介。（圖／記者許靖騏攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前接受節目《新聞面對面》時提及，萬里老家爭議，因想起母親曾為了繳稅煩惱的畫面而落淚。對此，國民黨不分區立委候選人謝龍介今（16日）至台中替立委候選人顏寬恒站台時開酸，賴清德光是一個違建要拆不拆可以哭五次，但孟姜女哭倒萬里長城也才哭兩聲、韓信要死也才哭三聲，這樣是要怎麼叫人把票蓋給賴清德？

謝龍介今日至台中為顏寬恒站台時提到，民進黨吃相難看，不但官商勾結，「這個政府還吃我們的肉，嗑人民的骨頭，吸百姓的血，已經沒資格再執政了！」

謝龍介進一步說明，民進黨將司法當作工具，對人追殺，扭曲跟抹黑，接著，話鋒一轉，謝龍介詢問台下的支持者，賴清德的老家有拆嗎？有建照嗎？有繳稅嗎？台下支持者則熱絡給予回應。

面對現場支持者的反應，謝龍介還追問支持者，「一個要選總統的人，哭五次，這樣是要怎麼帶領台灣兩千三百萬人呢？」

謝龍介舉出，賴清德光是一個違建要拆不拆也可以哭五次，但孟姜女哭倒萬里長城也才哭兩聲、韓信要死也才哭三聲，這樣是要怎麼叫人把票蓋給賴清德？

因此，謝龍介質疑，如果中共來吵架，難道賴清德也哭？日本人不理賴清德的話，是不是也要哭？疫情來也要哭？這樣的人，到底是要怎麼出來選？

此外，謝龍介還引用台語俚語開酸綠營雙標，「民進黨自己的小孩如果放屁就說，因為小孩還在長大，但如果是別人的小孩放屁就說，別人的小孩腸子正在爛」。

謝龍介強調，賴清德自己的違建不用拆，但別人的違建就要追殺，可惡至極。並呼籲支持者，奧步不用怕，意志堅定，大家一起拚，顏寬恒一定贏。