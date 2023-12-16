拜託送顏寬恒進立法院　標哥燒聲喊話：討不到經費來找我！

記者鄧木卿／台中報導

台中市第2選區立法委員國民黨候選人顏寬恒烏日後援會16日正成立，連日來站台助選已經「燒聲」的顏清標表示，他以當父親關心疼惜孩子的心情向鄉親懇託，「自己種一欉，卡贏靠別人」，當立委要會向中央討錢回地方建設，「不是只會跑攤，沒有服務哪有選票？」如果顏寬恒爭取不到經費，儘管來找我。

▲▼顏清標為兒子顏寬恒請託，把他送進立法院，如果討不到經費來找我。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

顏寬恒烏日後援會吸引5000多人到場，包括台中市長盧秀燕、台中市議員吳瓊華、國民黨副總統候選人趙少康、不分區立委候選人謝龍介、鎮瀾宮董事長顏清標等人上台助講，支持者搖旗高喊凍蒜，氣氛熱烈。

「乎標啊擱拜託一擺！」顏清標連日助選，以沙啞的海口腔推薦，「自己種一欉，卡贏靠別人」，他除了拜託烏日要全力支持之外，如果親友住在大肚、龍井、沙鹿，也要幫忙打電話拉票，「我過去選舉不曾像兒子這麼辛苦，拚到喉嚨都燒聲！」

顏清標說，他不捨顏寬恒個性比較古意，常被對手謾罵、抹黑、攻擊，他抨擊對手「當立委不是只會跑攤」，反問鄉親「沒有服務哪有選票？」

顏說，做立委就要會向中央討錢，拿回地方建設，尤其是烏日，交通四通八達，人口已經8萬人，不到5年，人口就會破10萬，呼籲有土地的鄉親先不要賣，以後都是「好野人」，拜託鄉親把顏寬恒送進立法院，做大家的義工，如果他討不到錢，就來找我。