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網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲你也是標準的「耳根子超硬」說不動的星座嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

每個人都有自己的個性與脾氣，在你身邊有講不聽也勸不聽，「耳根子超硬」的朋友嗎？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「固執星座」話題，盤點日常連雞毛蒜皮的小事都堅持己見、不願意退讓的星座名單。其中金牛座是網友們公認的難以說服，就連身為金牛座的網友也認了自己難搞。

觀察網友對固執星座的相關話題討論，可以發現「金牛座」被最多網友點名，留言提及，「金牛座固執得像一頭牛，一旦下定決心，基本上就不會改變，完全聽不進別人的勸告」，就連金牛座的網友也認了，直呼，「我金牛女，認定的就是認定了，非常固執」、「無法說服我的事，我真的是幾百頭牛都拉不動欸，超固執」，是公認的固執星座代表。

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還有人分享，金牛座的執著可以體現在戀愛中的表現，點出他們因為害怕自己被拋棄，所以經常「超級無敵喜歡試探對方，一直鑽牛角尖」，談起戀愛屬於非常謹慎小心的類型；不過也有其他聲音緩頰，覺得金牛座是「知道自已想要什麼才會固執」，並不是對任何事都一意孤行。

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲有網友說，溝通時千萬別和摩羯座硬碰硬，否則說再多都是枉然。（示意圖／視覺中國）

「摩羯座」呼聲也極高，成為第2名。有人發文請益，「摩羯是不是超固執？」吸引大批網友回覆，「沒錯，但可以溝通，千萬別硬碰硬的溝通，花點小巧思很好軟化」、「他們有自己的一套邏輯，所以你的邏輯如果說不通，摩羯無法理解就會很固執」。

網友認為，摩羯座是很理性的星座，儘管固執，但若能好好溝通，就還有改變他們想法的空間，最重要的是要能「有理有據」說服他們，否則說再多都是枉然，且溝通時要保持友善，避免以命令的口氣強迫，成功說服的機率會更高。

此外，「天蠍座」和「獅子座」的固執也受到不少網友熱議，前者被形容是「倔、脾氣超硬」、「有時候天蠍真的會在一件事情上覺得他就是對的，而固執己見，完全聽不進去其他人的意見」，因此常有天蠍身邊的親朋好友感覺自己解釋到非常心累；後者則是「一旦愛上就會當作家人來照顧，會進入一種超級死心眼跟固執的狀態」，網友認為性格霸氣的獅子座，只要喜歡上對方，就會奮不顧身地投入愛情，將全身心都用來關注對方。

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