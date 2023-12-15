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整天喊沒錢！最愛「哭窮」5星座曝光　獅子座裝闊原因超現實

▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲不少人都曾聽過身邊朋友「哭窮」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

有些人喜歡「哭窮」，但很多哭窮的人並非真的生活困難，而一種是自嘲，釋放內心的不滿與焦慮，但有時候是「從眾心理」在作怪，別人喊窮，你不好說自己很有錢；另外，哭窮也可以是變相的炫富。對此，星座專欄「摘星工廠」整理出「愛哭窮的3個星座」，請同時參考自己的太陽與上升星座，你上榜了嗎？

雙魚座

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愛吐苦水，常感嘆這感嘆那的雙魚座，也愛哭窮。倒不是因為小氣，只是怕別人來分享甜頭，提前打預防針。尤其是那些出身貧窮的雙魚座，為了成為人上人，勤奮工作，等到功成名就的時候，想要他大方，免談！即便是有點小恩惠施捨別人，那也得聽他念幾個晝夜當年的窮苦經！

巨蟹座

巨蟹座是真心誠意地認為自己是個地道的沒錢人，他們總是在規劃未來的錢是要養老的，即使還沒賺到的錢，他們也會將其納入「資源配置」的計畫。為了環環相扣的人生規劃，眼前任何奢侈的消費，對他們而言都是一種浪費。滿口辛苦經的他們，在朋友面前一副節儉樣，其實他們的存款數往往是不得了了。

▲5種最口語化的哭窮方式。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲很多哭窮的人並非真的生活困難。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

魔羯座

魔羯座花錢還算大方，但是若問他是否很有錢，他一定會回答自己是個窮鬼，搞不清楚到底把錢花到什麼地方了，然後邊納悶邊往外倒酸水，聽起來就覺得在哭窮。其實，魔羯座並不是百分百的那麼務實，有時候工作越勤奮，花錢的方法越不務實！

水瓶座

水瓶座人前友善，注重人際互動的氣氛，一向懂得察言觀色，會先看別人怎麼說，自己再怎麼做。跟朋友一起出門不會是搶先付帳的那個人，如果水瓶座搶先付帳，絕對是因為對方的地位很特殊，否則即使口袋滿成「駱駝峰」，也別想讓水瓶座掏腰包。如果事先說清楚各付各的，水瓶座也一定算的清清楚楚，萬一不小心多付了，肯定會說哪裡要省一點了，不能幹嘛了…

獅子座

愛面子的獅子座不會逢人就念苦經，他們會因人而異。他們的大方往往在有競爭之下才會顯現出來，在不熟的人面前，他們是能裝多闊就裝多闊。平常還蠻省吃儉用的，只有在熟人面前，才會表現出真正的個性，開口便是大家都耳熟能詳的辛苦經，出門時能花熟人的就儘量花熟人的，最好不要動到自己的一毛錢！

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