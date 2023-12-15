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「唐陽雞酒屋」改編漫畫！唐綺陽合作漫畫家　推12宮位故事搶先看

▲▼橘子集團beanfun!漫畫星、文學星成立2周年，預告將與唐綺陽合作漫畫。（圖左／翻攝自唐綺陽占星幫；圖右／記者林育綾攝）

▲橘子集團「beanfun!漫畫星、文學星」成立2周年，預告將與唐綺陽合作漫畫。（圖左／翻攝自唐綺陽占星幫；圖右／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國師唐綺陽知名的Podcast節目「唐陽雞酒屋」要改編漫畫了！唐綺陽曾透露自己學生時代希望成為漫畫家，如今她將跨足漫畫產業，與橘子集團旗下原創內容平台「beanfun! 漫畫星」合作，聯手金漫獎強手柯宥希、資深編劇張君涵共同創作，以「星座十二宮位」來設定角色人設，帶來結合浪漫戀愛、友情、親情的故事。

▲▼橘子集團beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作改編「唐陽雞酒屋」漫畫。（圖／記者林育綾攝）

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▲beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作漫畫故事。（圖／記者林育綾攝）

beanfun! 漫畫星、文學星今（15）日慶祝2周年，成立以來累積作品突破2千部，其中有76部為原創作品，並積極運用集團資源，將影視作品、Podcast、音樂等內容，跨域改編成漫畫或小說，至今累積點閱超過600萬，締造3部破50萬點閱大作。

▲▼橘子集團beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作改編「唐陽雞酒屋」漫畫。（圖／記者林育綾攝）

▲beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，累積76部為原創作品。（圖／記者林育綾攝）

像是神級破億票房國片改編作品《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》上線7天就突破10萬人次閱讀，顯現IP內容生態圈發展效益。平台還攜手5大樂團，展開《看你聽的》音樂企劃，成功帶動平台衍生閱讀率達35%。

▼神級電影改編作品《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，上線7天就突破10萬人次閱讀。（圖／beanfun!漫畫星提供）

橘子集團原創中心總監胡明顒表示，橘子集團從遊戲開始，有許多跨國IP的合作經驗，一直思考能如何推動台灣IP內容多元發展，成立「漫畫星、文學星」的初衷，是希望能系統性地提供資源，給創作者直面讀者的舞台。

「beanfun! 漫畫星、文學星」兩年來與137位作家合作，舉辦進修課程、成立助手制度，驅動IP產業跨域合作，目標在2024年能讓平台上的原創作品數量成長超過6成、平台點閱數破千萬；並朝「跨域發展、招募新秀、深化人才培育」三面向努力，讓台灣好故事以多元樣態被更多讀者看見。

漫畫星、文學星公布「2024年三大計畫」：
 
一、聯手國師唐綺陽、金漫獎作家推重磅新作

複製多部原創作品成功改編經驗，2024將陸續推出重磅跨域企劃，其中受到矚目的是「占星國師唐綺陽ｘ金漫獎大手柯宥希ｘ資深編劇張君涵」跨界合作，以知名的Podcast節目「唐陽雞酒屋」為發想改編及創作漫畫故事。

▲▼橘子集團beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作改編「唐陽雞酒屋」漫畫。（圖／記者林育綾攝）

▲beanfun! 漫畫星、文學星宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作打造「唐陽雞酒屋」漫畫。（圖／記者林育綾攝）

據悉唐綺陽曾在年輕時想成為漫畫家，此次與知名漫畫家柯宥希、資深編劇張君涵合作，唐綺陽將扮演監修角色，提供星座與宮位的諸多建議。

故事將以「星座十二宮位」來設計12位角色的人設性格，初步設定其中一名主角是記者，有著三宮的個性，還會結合宿舍元素，有戀愛、友情、親情，讀者可以在不同角色身上看見自己，並預計此作品不只推出一季。

平台在2024其他重磅計畫還包括「台灣經典 IP《霹靂布袋戲》首部改編條漫」、「春魚工作室 x Vtuber 女團《極深空計畫》首次漫畫化」，為用戶創造再升級的娛樂體驗。

旗下原創作品《三個不結婚的女人》也將與跨領域夥伴合作，除了有實體書與舞台劇改編外，將陸續推出不同衍生應用，為粉絲帶來更多驚喜。

▲▼橘子集團beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作改編「唐陽雞酒屋」漫畫。（圖／記者林育綾攝）

▲橘子集團原創中心總監胡明顒（中）預告，漫畫星、文學星未來三大計畫。（圖／記者林育綾攝）
 
二、挖掘潛力新星！「創作者平台」上線

有鑒於台灣擁有豐沛的原創能量，卻容易因缺少資源而無法順利發展，漫畫星、文學星將正式推出「創作者平台」，除了提供創作者自行投稿的管道，通過徵選還能成為站內「新星作家」或「官方簽約作家」。

「新星作家」能參與官方舉辦進修課程，接受知名作家指導，也能提案爭取成為「官方簽約作家」，獲得穩定稿酬、助手補助、進修學習規畫，並開展更多跨域創作可能性。
 
三、「培育計畫」系統化，建立助手制度、產學合作

內容產業的持續運轉，有賴於更多本土創作新血響應投入，漫畫星、文學星與各界夥伴合作，系統化培力在地人才：

• 進修課程：邀請資深漫畫家授課，從編劇、分鏡與構圖、條漫製作流程與 3D 背景，再到如何運用 AI 優化創作效率等課程，系統性拆解創作過程以利新銳創作者學習與運用。

• 助手計畫：目前與台南應用科技大學漫畫系合作，有16位漫畫助手，預計明年增加至25位。漫畫助手主要為協助創作者，兼顧商業作品的產量及品質，更讓助手們累積實戰經驗。

• 產學合作：與影視公司合作，針對漫畫小說與影視領域所需的編劇人才，合作培育課程以及與業界實作結合的培訓計畫；並攜手台南應用科技大學漫畫系，定期舉辦系列講座分享業界實務經驗，並提供學生創作以及未來出路的建議，助力學生與職涯接軌。

▲▼橘子集團beanfun! 漫畫星、文學星成立2周年，宣告未來重磅計畫，包括與唐綺陽合作改編「唐陽雞酒屋」漫畫。（圖／記者林育綾攝）

 ▲漫畫星、文學星也與「好丘 Good Cho’s」信義店合作，推出2周年特展。（圖／記者林育綾攝）

為了慶祝2周年，漫畫星、文學星也與「好丘 Good Cho’s」信義店合作，推出「雙星年末大賞 - 超新星米奇林指南」除了將數位原創內容轉化成2周年特展，展示《食屍鬼》、《被選上的孩子們》、《叛逆玩家》等原創人氣小說及漫畫，更以漫畫星旗下原創作品《三個不結婚的女人》為靈感來源，推出期間限定的聯名「莓莓三重奏」貝果。

▲▼漫畫星、文學星攜手「好丘 Good Cho’s」，將平台熱門IP文本入菜，推出「超新星米奇林指南」鑑賞餐會。（圖／橘子集團提供）

▲漫畫星、文學星攜手「好丘 Good Cho’s」，將平台熱門故事入菜，推出「超新星米奇林指南」鑑賞餐會。（圖／橘子集團提供）
 
此外，這次特別將平台熱門IP文本入菜，設計期間限定餐點，在2024年1月6日推出「超新星米奇林指南」鑑賞餐會，讓故事躍上餐桌，豐富視覺與味覺的感官體驗。即日起至12月31日為止，只要到「雙星年末大賞」官網填寫預約資料，就有機會抽中限定25組的雙人Chill 席「超新星米奇林指南」鑑賞餐會體驗機會。

▲▼漫畫星、文學星也與「好丘 Good Cho’s」信義店合作，將平台熱門IP文本入菜，設計期間限定餐點，推出「超新星米奇林指南」鑑賞餐會。（圖／記者林育綾攝）

▲▼漫畫星、文學星攜手「好丘 Good Cho’s」，將平台熱門故事入菜，推出「超新星米奇林指南」鑑賞餐會。（圖／記者林育綾攝）

▲▼漫畫星、文學星也與「好丘 Good Cho’s」信義店合作，將平台熱門IP文本入菜，設計期間限定餐點，推出「超新星米奇林指南」鑑賞餐會。（圖／記者林育綾攝）

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