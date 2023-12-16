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十二星座周末運勢！　牡羊擁桃花、摩羯有家庭運

艾菲爾曝十二星座週末運勢。（示意圖／Pexels）

▲艾菲爾曝十二星座週末運勢。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾在臉書透露十二星座週末運勢，他表示周末可以抬頭仰望星空，感受宇宙的力量，單身牡羊可能有桃花，摩羯有家庭運勢，看星座周末運勢，也要同時參考太陽丶上升。

牡羊座：單身的朋友突然覺得很想有人在身邊陪伴你。眼看就要到年底了，有聖誕節、跨年，希望在重要的節日有情人在身邊陪伴。如果有伴侶的牡羊座，這一周適合和伴侶共同討論如何規劃跨年行程。單身朋友的，希望桃花在聖誕節前夕可以出現，最近非常想要安排旅行，似乎可以藉由原型來放鬆生活及身體的各種壓力。

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金牛座：這個周末非常想要到百貨公司裡面去享受高級的服務，例如挑選一家高檔的餐廳享受下午茶，或是買一件冬季折扣衣服，讓自己亮麗如新。或是想要去剪頭髮、燙頭髮、染頭髮，做指甲彩繪，這是一個適合讓自己漂亮的周末，因為你即將有桃花出現。而且是全新的戀愛對象。

雙子座：由於你的守護星處在逆行狀態，內心情緒在這個時刻是感到洶湧翻騰。或許是工作上的不穩定以及工作上所遭遇的挫折，讓你生活沒有安全感，擔心錢不夠用。建議你最近的開運方法，首先要提振起自己的自信，面對工作全力以赴，相信等到2024年一月份水星恢復順行之後，你的各種煩躁心情將會獲得平靜。

巨蟹座：你要小心過去一周職場當中所遭受的挫折和遭遇，產生的漣漪仍然影響到你的周末心情。這個周末最需要做的事情是舒壓。放下內心的各種挫折以及焦慮。建議身邊的朋友好好聊聊天，或是藉由運動釋放身體和心情的各種不順利。保持良好的運動習慣，讓自己的健康更有元氣，也能鼓勵自己面對接下來的各種考驗。最近的愛情總是懷念舊感情，很想和舊愛取得聯絡，或是知道他的近況。

獅子座：你有非常好的玩樂運氣，所有美好的、休閒的、舒服的、愉快的事情都會在這個周末發生。這個周末也是你戀愛運最好的時候。如果你有喜歡的對像或是正在曖昧中的人選，建議你這個周末可以主動和對方聯絡，應該可以獲得對方友善回應。當戀愛運旺盛的時候，就應該大膽主動展現你的魅力和熱情。記得約會的時候畫上眉毛、塗口紅，增加女性魅力。

處女座：由於你的守護星水星處於逆行狀態，最近的情感或婚姻關係容易出現風波，在感情中很多事情並不是藉由解釋，就可以得到對方的諒解。兩人相處更多的時候應該思考你們彼此在價值觀方面是否仍然存在最大的交集。如果感覺到對方已經沒有想要繼續跟你在一起的熱情和期待時，或許放手也是對你和對方最好的選擇。

天秤座：不管是內心還是身體，就只想要好好休息。哪裡也不想去，如果朋友約你出門散心，你也完全沒有想要出遊的心情，就是想要在周末當個宅男、宅女，在家裡面看電視，躺在床上聽音樂，或者是叫外賣享受慵懶居家生活，這對你來說是一種不被打擾、自由、幸福的感覺。

天蠍座：最近你的運氣非常好。是一種人財兩得的好運時刻。會收穫一筆金錢或是收到一份禮物，或是想準備聖誕禮物送給自己。最近你花錢的頻率比較高，有可能是為家人購買冬天禦寒衣物，也可能是為了即將來臨的換屋搬家，採買各種家電和電器產品。最近會把比較多的精神心力放在居家的整理跟佈置上面，或許即將迎來搬家或全新的住宅體驗。

射手座：你擁有非常好的自信能量。因為最近是你的生日月份。生活中所有全新體驗和新計劃都適合在這個周末展開。想談戀愛的朋友，你需要提升專注力。因為幸福的感情需要承諾和承擔，要能負起保護對方的責任。如果你在感情當中缺少專一的力量，那麼最近有可能會發生腳踏兩條船的事情，或者是深陷曖昧風波，或者是有可能會會醞釀秘密戀情。

摩羯座：你最近的生活有點混亂，最主要的原因是因為身體過於疲倦，到了周末就只想要好好的休息，安頓好自己的身心，如果感覺到有點快感冒的感覺，建議你要注意保暖，或是可以吃一些提升免疫力的食物。周末時光有非常好的家庭運勢，適合和全家人聚在一起共度晚餐，從家人身上獲得的能量和安慰，是這個冬天最溫暖的力量。

水瓶座：你應該多多的和朋友相聚，因為最近你的朋友運非常好，不管是過去的同學，同事，或者是網路上的興趣愛好者，都適合在這個周末安排見面，在聖誕節前夕，可以提前慶祝即將到來的聖誕節和忘年會。朋友之間聚在一起，彼此關心說說笑笑，可以度過冬天季節的寂寞孤單，為生活增加更多樂趣。最近也是你戀愛運非常好的時候，遇到的新對象會是個來自遠方的人。

雙魚座：你最近的生活進入運勢瓶頸期，雖然生活中的考驗不斷增加，但如果對內心保持強大的企圖心和自信，這種正念的力量可以幫助你順利地走過運勢低谷。雖然人生的考驗一樁又一樁的出現，但換個角度思考，這也是讓你有再次成長進步的機會。最近要把握身邊出現的男性貴人得到他們的幫助，可以幫助你更快速的走出黑暗迎向光明。

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