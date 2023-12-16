北韓自誇國力今年「達到最強」！　嗆美國無法對擁核說三道四

▲金正恩11月底前往國家航空航天技術總局平壤綜合控制中心，視察軍事偵察衛星的運作準備情況。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年持續高度發展核武與導彈技術，今年9月更在最高人民會議上通過將核武使用政策納入憲法、完成相關修憲，並在11月成功發射軍事偵察衛星。美國、南韓因此召開核磋商小組（NCG）會議，制定核武危機的應對策略。對此，北韓透過官媒表示，北韓今年國力「堪稱最強」，美國無法對北韓擁核說三道四。

北韓黨務機關報《勞動新聞》今（16）日在頭版刊登報導，「在敬愛的（金正恩）總書記的領導下，主體朝鮮（北韓）的國力已經威震天際！如此驚異的成果，是在總書記同志的卓越領導下所獲取的高貴果實。透過將核武使用政策明確列入憲法，使我國能夠名正言順保有擁核國的國家地位。」

報導更進一步向美國開嗆，「美國與其他敵對勢力，更無法針對我國的核武說三道四。」

報導表示，「放眼全球，將國家核武使用政策明文納入憲法的，只有我共合國（北韓）。總書記同志擁有鋼鐵般的膽識，只有他才能做出如此具有膽識的政治決斷。今年共和國的武力以不可逆的態勢在軍事技術上更加成熟。」

報導隨後列出今年北韓在軍事上的成果，包括2月舉行人民軍建軍節75周年閱兵儀式、7月舉行戰勝節70周年閱兵儀式、9月舉行建政節75周年閱兵儀式，以及7月舉辦2023年武裝裝備展示會、4月與7月試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-18型、9月戰術核攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水、11月成功發射軍事偵察衛星。

至於9月北韓最高領導人金正恩搭乘率皮專用列車前往俄羅斯遠東地區阿穆爾州東方太空發射場、與俄羅斯總統普丁舉行會談，報導更認為是提升共和國（北韓）在國際上的影響力。