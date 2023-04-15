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北韓試射「新武器」火星-18型！核武威脅更具隱蔽性　金正恩超滿意

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於13日上午7時23分從首都平壤附近試射1枚新研發、採用固態燃料的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，其最高領導人金正恩更帶著妻小和胞妹前往視察，威脅要讓敵方處於極度不安和恐懼的狀態。昨（14）日，北韓官媒公開一系列影像，包括導彈各節分離的畫面，而冷發射更能保證高度隱蔽性。

南韓聯合參謀本部指出，軍方偵測到北韓於13日上午7時23分在平壤朝向東海（日本海）發射一枚ICBM火星-18型，該款導彈型號首次出現於北韓官媒報導中，飛彈以高角度發射後飛行約1000多公里墜落於東海（日本海）。

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

根據北韓官媒《朝中社》，北韓13日發射核心主力、被賦予履行戰爭遏制力最高使命的新型ICBM「火星-18型」，報導雖未公開飛彈的發射時間點、地點、飛行距離、最高高度等具體數據，但卻表示驗證了高功率固態燃料多段引擎的性能和分離技術，用以評價新型戰略武器系統的軍事效用，金正恩對試射結果感到滿意。

該枚導彈先是以標準彈道飛行模式（正常角度）飛行，而第2、3節火箭則以高角度飛行並分離，第1節導彈墜落於咸鏡南道金野郡虎島半島外海10公里、第2節安全墜落於咸鏡北道漁郎郡東側外海335公里，導彈性能達到當初設計時的要求。南韓《韓聯社》分析，此舉是為了控制導彈的飛行距離。

▲▼火星-18型發射升空後陸續實施第1段、第2段的分離。（圖／路透）

▲▼火星-18型發射升空後陸續實施第1段、第2段的分離。（圖／路透）

▲▼火星-18型發射升空後陸續實施第1段、第2段的分離。（圖／路透）

從北韓《朝中社》公開的相片中，可以看到金正恩帶著妻子李雪主、二女兒金主愛、胞妹金與正一同前往視察導彈試射，其中金正恩手上拿著香菸、金主愛則是穿起和上次視察時同款的黑色高級名牌外套

金正恩表示，ICBM火星-18型的研發能夠大幅改編戰略性戰爭遏制力，不僅能高度發展核反擊態勢的效能，更能使軍事戰略實用性產生更具攻勢的變革。《韓聯社》分析，採用固態燃料的火星-18型和先前採用液態燃料的ICBM相比，能夠大幅縮減發射準備時間、發射時具高度隱蔽性，且北韓此次試射更運用隧道遮掩，有效讓南韓的導彈攔截系統「3軸殺傷鍊」失靈。

▼金正恩帶著妻子李雪主、二女兒金主愛、胞妹金與正13日視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲▼金正恩帶著妻子李雪主、二女兒金主愛、胞妹金與正13日視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲▼北韓最高領導人金正恩13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩叼著菸，13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）分析，此次針對ICBM火星-18型首度進行試射，意味著北韓欲將火星-12、13、14、15、17型的液態燃料ICBM，全部替換成固態燃料。

此次北韓發射時同樣採取在移動型發射車（TEL）實施「冷發射」（cold launch）的方式，將導彈彈射升空後才點燃引擎（發動機），此舉能夠使發射系統不用承受點燃導彈時產生的高熱火焰，不僅利於保證導彈飛行性能，更能增長發射系統的使用壽命。

▲▼北韓從地下隧道運出火星-18型，顯示該款飛彈具有讓敵方攔截系統失靈的高度隱蔽性。（圖／路透）

▲北韓從地下隧道運出火星-18型，顯示該款飛彈具有讓敵方攔截系統失靈的高度隱蔽性。（圖／路透）

另外，火星-18型試射時產生的火焰顏色和樣式，更是與採取熱發射（hot launch）、液態燃料的ICBM火星-17型截然不同。火星-18型的火焰顏色為接近白色的黃色，且是往四周燃燒；而火星-17型則為紅色，火焰燃燒型態呈現蠟燭狀。

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