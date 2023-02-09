金正恩罕見攜妻女閱兵！北韓展現強大核武實力　公主是否接班成焦點

▲北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵，金正恩出席主持，不過據傳並無發表演說。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於昨（8）日迎來第75周年建軍節，晚間在首都平壤進行大規模的閱兵儀式，其中最高領導人金正恩一家，包括妻子李雪主、女兒金主愛也盛大出席，雖然金正恩並未發表演說，不過包括疑似洲際彈道飛彈「火星-17型」、使用固態燃料的新型導彈、戰術核運用部隊皆亮相，展現強大核武攻擊能力。

根據南韓《韓聯社》，北韓官媒《朝中社》今（9）日上午報導8日在平壤金日成廣場所進行的夜間閱兵儀式，現場出動戰術導彈縱隊、長程巡弋飛彈縱隊進入廣場，「戰術核運用部隊展現出強大的戰爭遏阻力、反擊能力，其進軍威嚴無比、氣勢雄壯...（中略），在閱兵廣場上，展現出共和國國防具有變革性的發展、以及我國最大的核攻擊能力，洲際彈道飛彈部隊隨之登場。」

《韓聯社》指出，洲際彈道飛彈（ICBM）、戰術核運用部隊是所有動員閱兵的軍隊中最晚亮相的一支部隊；至於北韓官媒並未詳述洲際彈道飛彈的正確型號，也無法確認閱兵上是否有出現先前未曾被公開的新武器。

不過，美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，從8日晚間10時5分拍攝的衛星相片上，疑似出現了火星-17型，以及其他裝填固態燃料的新型導彈。從照片上來看，武器隊列上出現火星-17型，接著後方出現搭載中長程導彈的移動式飛彈發射車（TEL），呈現2列縱隊。

▲▼北韓8日晚間在平壤金日成廣場閱兵時，美國薩泰爾科技透過衛星拍攝到的畫面。（圖／路透）

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）表示，「緊接著火星-17型之後登場的武器，代表可能其威力更加強大。北韓有可能聲稱，這是使用固態燃料引擎的中長程導彈。」

另外，金正恩的二女兒金主愛（김주애，音譯）再度出現在公開場合，此時她緊牽媽媽李雪主的手出現在閱兵儀式上，不過母女倆與在台前閱兵的金正恩隔著相當大一段距離。

值得注意的是，金主愛已經是近來第5次在官媒鏡頭前公開亮相，且皆與重要軍事場合有關。分別是是去年11月18日在平壤順安視察火星-17型試射、去年11月27日視察飛彈基地、今年1月初官媒報導與父親金正恩視察軍武庫、今年2月7日視察人民軍宿舍和晚宴，以及此次建軍節閱兵。

▼北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵儀式，金正恩的妻子李雪主、女兒金主愛也有出席。（圖／路透）

▲北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵儀式，金正恩和女兒金主愛站在閱兵台。（圖／路透）

北韓官媒也逐漸提高對於金主愛的稱謂，首先是「親愛的子弟」、接著是「尊貴的子弟」，報導7日活動時則稱「尊敬的子弟」。

美國《華盛頓郵報》分析，從7日金正恩帶著李雪主、金主愛視察人民軍宿舍拍攝合照時，金主愛站在中間的情況上來看，很有可能是北韓對外釋出金主愛被指定為未來接班人的強烈訊號。