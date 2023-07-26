北韓盛大慶祝戰勝節　預估最早明0時「深夜閱兵」！展現核武肌肉

▲北韓近年來連續4次在深夜舉行閱兵儀式，圖為2月8日晚間建軍節75周年閱兵。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）即將於明（27）日迎來第70周年的「戰勝節」（韓戰停戰協定簽署），考量其逢五逢十的政治傳統，預料平壤當局將會盛大慶祝，而俄國國防部長蕭依古已經先行抵達平壤。消息人士透露，北韓最快將從27日0時起，凌晨時分在平壤金日成廣場舉行深夜大型閱兵儀式。

根據南韓《韓聯社》，南韓政府多名消息人士今（26）日表示，北韓戰勝節閱兵儀式最快將從27日0時起（台灣時間26日晚間11時）舉行，一路閱兵至該日清晨時分，而且有明顯徵兆顯示，北韓可能會在閱兵儀式動員多架戰鬥機進行深夜飛行秀。

最近美國、南韓情報當局偵測到，北韓最近連日來在平壤金日成廣場一帶針對深夜閱兵儀式進行彩排，包括美國私人商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）20日拍攝到驚人畫面，金日成廣場出現大批群眾聚集，在隊列中排出「70」、「勝利」、「繼承」等阿拉伯數字和韓文字樣，廣場前的大同江也橫跨著2座大型浮橋。

▲美國衛星影像拍到，北韓在平壤積極準備戰勝節進行的大型閱兵儀式。（圖／翻攝自Twitter／MasterActual）

報導指出，其實北韓直到2018年9月建政節70周年閱兵儀式以前，大部分都是在上午或白天舉行閱兵，然而從2020年10月第75周年的雙十黨慶閱兵儀式以後，已經連續4次改至晚間、甚至是凌晨深夜時分舉行閱兵。

北韓非常重視此次戰勝節，不僅邀請中國派遣以李鴻忠為首的代表團訪問平壤，甚至就連俄羅斯國防部長蕭依古也以軍事代表團團長身份獲邀出席，目前已經於昨（25）日下午抵達平壤，由北韓國防相姜順南（又譯強純男）、朝鮮人民軍總政治局長鄭京擇、朝鮮人民軍總參謀長朴秀日等軍政高層迎接。

南韓軍方和情報當局推測，北韓過去多次強調將核武視為「先發制人」的攻擊和防禦手段，同時推動使用核武的合法立法程序，尤其蕭依古、李鴻忠等俄羅斯和中國代表受邀出席觀禮，因此不排除此次戰勝節閱兵北韓將會秀出核武肌肉，包括洲際彈道飛彈（ICBM）、能掛載小型核彈頭的各種武器等。

南韓方面的消息人士分析，北韓此次戰勝節大動作邀請俄羅斯、中國派代表團觀禮，顯示全球「新冷戰」模式已然成形，中國、俄羅斯、北韓（中俄朝）結合的同盟與美國、日本、南韓（美日韓）以及其他西方同盟國家分庭抗禮。