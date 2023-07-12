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北韓射洲際飛彈高度達6千公里　飛74分鐘「破紀錄」！威脅美國全境

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（12）日上午10時（台灣時間上午11時）從首都平壤，採高角度向東發射洲際彈道飛彈（ICBM），該枚ICBM的最高飛行高度可達6000公里，飛彈74分鐘飛行約1000公里，最終彈頭墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外，是有史以來最久的一次飛行，在射程範圍上對美國可構成重大威脅。

對此，目前在立陶宛出席北約組織（NATO）的南韓總統尹錫悅，透過線上視訊召開緊急國家安全會議（NSC），強調要讓北韓付出相對應的代價。

▲▼北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

▲北韓4月13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（資料照／路透）

根據《韓聯社》，最近北韓數度透過國防省、朝鮮勞動黨副部長金與正（金正恩的胞妹）發表聲明，痛批從上周起美國空軍連續3天派出多架偵察機在韓半島（朝鮮半島）海域執行偵察任務，此舉侵犯北韓領空，之後卻改口稱專屬經濟海域遭美軍偵察機侵犯。

平壤當局疑似欲藉此案刻意升級區域衝突，不僅能達到批評美軍、在7月27日第70周年戰勝節（韓戰停戰協定簽訂）前團結國內民眾的效果，更能為發起下一次軍事挑釁的行動提供合理名份。

▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正痛批，美軍派遣偵察機侵入北韓專屬經濟海域上空。（圖／達志影像）

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲▼美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

▲美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

南韓聯合參謀本部指出，軍方12日上午10時偵測到北韓從平壤發射疑似ICBM的長程導彈，不過並未公開飛彈的飛行時間、飛行高度等詳細數據。

至於日媒《日經新聞》則引述日本防衛省說法指出，北韓以高角度發射該枚長程飛彈，其最高飛行高度恐突破6000公里，在歷經74分鐘、飛行約1000公里後，於上午11時13分墜落在日本北海道奧尻島以西約250公里的日本專屬經濟海域之外。

日本防衛大臣濱田靖一指出，此次北韓採取高角度發射，很明顯不是發射先前程預計二次發射的軍事偵察（間諜）衛星。

若日本政府發佈的數據為真，則北韓若將該枚ICBM以正常角度（30至45度）發射，則該枚飛彈可以飛行1萬5000公里以上，可將美國本土納入射程範圍內，很明顯是針對先前「美軍派遣偵察機」事件做出後續回應。《韓聯社》分析指出，此次飛彈的飛行高度和火星-17型相似，至於其飛行軌跡則和新型固態燃料ICBM火星-18型類似。

▲▼南韓總統尹錫悅12日在立陶宛紐爾維斯出席NATO峰會。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅12日在立陶宛紐爾維斯出席NATO峰會。（圖／CFP）

目前人在立陶宛首都紐爾維斯出席北約組織（NATO）峰會的尹錫悅，於當地時間12日上午5時45分（台灣時間上午10時45分）以視訊方式召開緊急國家安全保障會議，表示南韓軍方無論面臨何種威脅，皆能和美軍維持聯合防衛態勢，他要求應該強化《華盛頓宣言》「核磋商小組」（NCG）擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）實行力道。

尹錫悅表示，「北韓必須明確體認到，其研發核武與導彈的非法行為將面臨國際社會更加強烈的應對和制裁，且必須為其非法行為付出相應代價。我已經指示強化韓美日國防合作，包括即時分享導彈警報情報、進行海上飛彈防禦聯合訓練。」

另外，此次北韓發射ICBM時，美日韓三國飛彈警報即時共享系統仍尚未啟動，由於專門挑選出北韓導彈情報進行即時共享的技術仍尚未完熟，估計該系統直到啟動前仍需要耗費一定時間。

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