北韓新型戰術核潛艦下水！金正恩精神喊話　10個SLBM砲管可掛核彈

▲金正恩6日前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）明日（9）將迎來建政75周年紀念。在此之際，北韓官媒釋出其最高領導人金正恩6日出席戰術核武攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式的相片，該潛艦為北韓耗時4年打造，初步判定為排水量3000噸的羅密歐級改良版潛艦，掛有10個潛射彈道飛彈（SLBM）的發射砲管，考量其隱蔽性，恐對南韓形成強大的核威脅。

北韓官媒《朝中社》今日（8）上午發佈一篇以「主體海軍武強化新時代，迎來轉換期到來的一大思變」為標題的報導，表示由北韓科學家、軍需勞動階級、技術者們自主研發的戰術核武攻擊潛艦第841號建造完成，是建國75周年送給祖國母親的禮物，北韓將該艦命名為金君玉英雄艦，6日由金正恩、李炳哲、朴正天、內閣總理金德訓等人出席下水儀式。

金君玉為韓戰時北韓第2魚雷艇隊的隊長，1950年曾在注文津擊沉美國海軍重巡洋艦巴爾的摩號，在北韓受封共合國英雄稱號。

金正恩前往咸鏡南道新浦造船所出席下水儀式。他在談話提到，金君玉英雄艦是北韓海軍將舊款重型潛艦改造為攻擊型的戰術核潛艦之標準款，可以與美國海軍核動力潛艇的戰力相抗衡，他還提到北韓海軍的核武裝化已是迫切待解的時代性課題，強調將能夠搭載戰術核彈頭的潛艦、水上軍艦交付給海軍，才能讓海軍順利履行戰略任務。

根據南韓《韓聯社》分析，北韓新打造的戰術核武攻擊潛艦為經過改良的羅密歐級潛艦，其水中排水量推定約為3000噸，從北韓官媒釋出的照片可以看到，該艘潛艦總共配有10個SLBM發射砲管，其中小型的砲管有6個，可以掛載經改良的迷你SLBM北韓版伊斯坎德爾KN-23，至於大型砲管則有4個，可以掛載中程SLBM「北極星-3、4、5號」。

▲北韓先前於2021年1月勞動黨第8次全代會閱兵，潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」系列在儀式中亮相。（圖／路透）

該艘潛艦的建造作業在北韓咸鏡南道新浦造船廠內長190多公尺、寬36公尺的大型建物內完成，北韓官媒曾於2019年7月公開金正恩來此視察潛艦建造工作的相片，如今時隔4年終於以完工下水的姿態在鏡頭前亮相，將移交給東海艦隊水中潛艦隊，金君玉英雄艦可透過SLBM搭載多顆核彈頭，在水底隨時向敵對國家實施先發制人的報復性打擊。

報導指出，金正恩在談話中提到北韓完成海軍現代化的計畫，包括將現存的20多艘羅密歐級潛艦（排水量1800噸）、新浦級潛艦（2000噸）改造成戰術核武攻擊潛艦，而配合潛艦的興建和舊型潛艦的改良工程，北韓從2019年10月試射SLBM北極星-3型，該款潛射彈道飛彈飛行高度達910多公里、飛行距離450公里，最遠射程達2000公里。

2020年10月，北韓在朝鮮勞動黨75周年雙十黨慶閱兵儀式上公開SLBM「北極星-4ㅅ」，2021年1月又在勞動黨第8次全代會閱兵公開新研發、直徑更寬的「北極星-5ㅅ」，這些潛射彈道飛彈和迷你SLBM皆能掛載北韓今年3月公開的戰術核彈頭「火山-31」。

南韓軍事專家們分析，未來北韓若將20多艘舊有潛艦改造成戰術核武攻擊潛艦，若平均每艘潛艦配有10個SLBM發射砲管，則若全數掛上配有核彈頭的SLBM，則總共有200多枚SLBM，考量到潛艦下水後難以被偵測到的高度隱蔽性，一旦開戰時北韓讓200多枚SLBM一次發射，則光靠美國與南韓的導彈攔截系統恐怕無法應付。

針對各方的疑慮，南韓聯合參謀本部也於稍早強調，經過美國與南韓軍方的事前追蹤和分析，初步判定北韓新公開下水的潛艦恐怕在戰時無法被正常運用，認為這只是北韓用來對外誇耀戰力的手段。