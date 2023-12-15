韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

▲ 女學生遭5名同學集體監禁性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓大田市10月發生一起離譜事件，5名高中生被控將一名女同學監禁在一間汽車旅館，不僅對她集體性侵，還揚言「要讓妳不孕」，甚至用手機開視訊直播過程。儘管他們都在法庭上承認涉案，卻仍不斷推卸責任。

韓媒Edaily報導，大田地方法院15日首度開庭審理此案，16歲少年A及17歲少女B等5人被控犯下性侵致傷、製作及散播性剝削物、共同傷害等罪嫌，今日在法庭上承認嫌疑並深刻反省。但包括A在內等部分被告仍主張涉案程度與指控內容不符，聲稱自己並非主謀，僅扮演從旁協助的角色。

尤其是被指為主謀的A，其辯護律師主張，他因過去遭受校園霸凌智商低下，其他犯人得知此事後才利用他犯案。被列為共犯的少年C也聲稱，他雖承認共同監禁及傷害罪嫌，但從未指示性侵。

此前，少年A等人被控於10月14日凌晨，在大田中區一家汽車旅館監禁及毆打女同學D，且一邊性侵她一邊威脅「要讓妳變不孕」。

檢方指出，他們先是將受害者帶到摩鐵，搶走她的手機後狂毆她的臉部和腹部等部位，接著要求她將衣服脫光，眾人開始對她性侵後，少女B還開視訊直播過程給友人觀看。少年A和其他共犯則是負責壓制受害者讓她無法反抗，犯案後為避免她報警，還拍下全裸影片加以要脅。

事發後受害者因身體狀況急速惡化送醫，院方報警後5人的犯行隨之曝光，審判仍在進行中。