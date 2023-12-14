參觀國中小女友房間！凍未條嘿咻　「1夜4次郎」認錯輕判免囚

▲桃園楊姓男子和未滿16歲國中生成為情侶後，在對方家中發生性關係，而且一夜連來4次，被少女家長發現提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年認識未滿16歲的少女後，在對方房間裡發生性關係，楊還連來4次，事後，少女父母發現女兒不對勁，追問後發現實情憤而提告。桃園地院審理時，楊男坦承犯行，少女選擇原諒，法官審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共4罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，緩刑3年。

檢警調查，剛成年未久的楊，去年經朋友介紹認識還在念國中的少女，雙方成為男女朋友，去年底某日，楊男拜訪少女住家，正巧父母都不在，楊男趁參觀少女房間且2人獨處時突然抱住少女，2人情不自禁發生親密關係，孰料，楊男欲罷不能，竟連續4次和對方發生性關係。

事後，少女家人察覺少女神色有異，追問下發現楊男曾來家裡，兩人還發生親密關係，父母氣得報警提告，桃園地檢署調查後，依妨害性自主罪嫌將楊起訴。

桃園地院審理時，楊男坦承犯行，但辯稱係兩情相悅，並未違背少女意願，少女也說是自願的，法官認為，楊男與少女發生性關係，其目的是為滿足性慾，而且對少女進行4次性行為，每次犯意與行為均不同，應分別判決，但少女選擇原諒，法官認為以暫不執行為適當，但為使被告楊男記取教訓，審結依４個與14歲以上未滿16歲女子性交罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，緩刑三年。