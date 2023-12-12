「乾舅舅」伸手進少女短褲褲縫裡　她嚇到大叫媽媽！逃過一劫

▲少女遭乾舅舅兩度猥褻。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子阿偉（化名），2017年7、8月間到乾姊家中作客，坐在客廳刷手機時，竟把手伸進乾姊的10歲女兒短褲褲縫內，猥褻少女。少女當場嚇得大叫「媽媽」！阿偉才縮手。之後阿偉又一度摸少女臀部，遭乾姊活逮。最高法院審理後，將阿偉判刑1年3月定讞。

判決指出，阿偉與乾姊並無血緣關係，彼此以乾姊、乾弟相稱。乾姊的女兒出生後，阿偉多次到乾姊位在中壢區的家中作客，女兒因此都叫阿偉「舅舅」。案發於2017年7、8月的暑假期間，當時乾姊的女兒小學四年級即將升上五年級，阿偉又來作客，並與乾姊女兒在客廳沙發上同坐，乾姊則是在廚房中忙碌。阿偉假意刷手機，另一手卻不安分，伸進少女的短褲褲縫中，猥褻少女。少女嚇得大叫「媽媽」！阿偉趕緊縮手，少女趁機跑進廚房中找母親，但並未說出阿偉的犯行。

隔了1年，少女已經升上小學六年級，阿偉又到乾姊家中作客，趁著少女在房間中熟睡時，摸進少女房內，撫摸少女的臀部。乾姊這時剛好經過，看到阿偉的惡行，隨即出聲制止，並將阿偉趕離。乾姊隨即帶著女兒到警局報警，檢方對阿偉提起公訴。

法院審理時，阿偉否認犯案，對於伸手進短褲褲縫的事情，他辯稱當時是跟少女在玩，並無猥褻犯意；另外對於撫摸熟睡中少女臀部的事情，他更嚴詞否認，辯稱沒這回事，完全是乾姊在挖坑讓他跳。

但法院調查後，發現少女在事發後確實出現一些狀況，開始排斥與阿偉獨處；此外少女的供詞也無矛盾之處，法院因此認定阿偉有罪。一二審均將他判刑1年3月，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。