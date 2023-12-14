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社會 社會焦點 保障人權

燈具藏960顆「一粒眠」寄美國　4嫌被逮1人是通緝犯

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航空警察局根據線報，今年8、9月間在桃園國際機場快遞出口專區攔獲一批寄往給美國包裹，會同財政部台北關人員當場開箱後，查獲夾藏在燈具內第四級毒品「硝西泮／一粒眠」，清點後數量為960顆，市價粗估近30萬元，檢方報請桃園地檢署指揮偵辦，循線在台北查獲陸姓、莊姓等4名嫌犯到案，其中莊姓男子係毒品通緝犯，另外，將追查境外在逃之鄭姓女子到案。

▲航警局今年8、9月間在桃園國際機場出口專區攔獲寄至美國紐約包裹，夾藏四級毒品「一粒眠」，報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲陸姓等4嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年8、9月間在桃園國際機場出口專區攔獲寄至美國紐約包裹，夾藏四級毒品「一粒眠」，檢警查獲陸姓等4嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年8、9月間在桃園國際機場出口專區攔獲寄至美國紐約包裹，在燈具內夾藏四級毒品「一粒眠」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年8、9月間在桃園國際機場出口專區攔獲寄至美國紐約包裹，在燈具內夾藏四級毒品「一粒眠」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局會同關務署台北關於今年8月2日在桃園國際機場UPS美商優速比快遞出口專區，查獲一只寄往美國紐約包裹，航警局會同海關人員開箱後查獲以燈具夾藏第四級毒品「硝西泮／一粒眠」，清點後總計多達960顆，市價粗估近30萬元，但若運輸至美國，每顆價格高達美金15元以上，航警局隨即與北市警局中山警分局組成專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲航警局今年8、9月間在桃園國際機場出口專區攔獲寄至美國紐約包裹，航警人員查出夾藏四級毒品「一粒眠」等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組查緝發現，34歲的鄭姓男子利用在台從事國際物流工作但不知情之陳姓男子，委託將裝有「一粒眠」之包裹，透過美商優比速快遞寄至美國紐約，再由境外在逃鄭姓女子收件，專案小組循線在北市萬華、中山逮捕陸姓、莊姓、陳姓與李姓等4名共犯到案，其中莊姓男子被台北、基隆等地檢署發布通緝，他因毒品罪被判刑14年徒刑定讞，全案並將追查境外共犯鄭姓女子到案，依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，本次查獲第四級毒品「一粒眠」利用燈具夾藏闖關欲出境，所幸及時查獲，航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿幫助他人寄運或收取來路不明之國際包裹，遠離毒品並切記使用毒品以免終生受害。

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